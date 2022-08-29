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Всього лише один рулон паперу допоможе вам почистити туалет: супер лайфхак

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Понеділок 29 серпня 2022 12:29
Всього лише один рулон паперу допоможе вам почистити туалет: супер лайфхак Як швидко почистити туалет (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Чистка туалету - непросте завдання, яке може стати для багатьох дуже стомлюючим.

Є лайфхак, який може скоротити час прибирання, і все, що вам потрібно, - це рулон туалетного паперу, пише Express.

Дезінфекція вашого туалету необхідна для його гігієни, а також для того, щоб ваша ванна кімната виглядала ідеально.

Існує спосіб, що допомагає скоротити час прибирання і допомогти видалити непотрібний пил, перш ніж ви приступите до дезінфекції туалету.

Як почистити туалет перед дезінфекцією

На фото показано, як пару квадратиків туалетного паперу допоможуть вам протерти бачок і сидіння унітазу, щоб видалити пил.

Всього лише один рулон паперу допоможе вам почистити туалет: супер лайфхак

"Рулон туалетного паперу затримує пил, а це означає, що при дезінфекції вам не потрібно чистити двічі. Також це дуже гігієнічно, після прибирання, ви просто викинете туалетний папір", - запевняють експерти.

Замість того, щоб полоскати ганчірку від пилу і бруду в туалеті, а потім прати її після цього, використовуйте рулон туалетного паперу, щоб утримувати пил, навіть коли вона мокра після дезинфікуючого засобу.

Рулон туалетного паперу - ідеально підходить для прибирання приміщень з високою вологістю. Після цього - ви просто позбавляєтеся від шматочків використаного паперу і не потрібно прати ганчірки.

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