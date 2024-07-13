Липнева спека: як охолодити оселю і себе без кондиціонера

Завісити вікна

Коли надворі палахкотить спека, сонячне проміння, яке освітлює кімнату, приносить значну кількість тепла. Саме тому радять тримати жалюзі та штори закритими. Ці захисні бар'єри є енергоефективними і блокують сонце, перш ніж світло і тепло потрапляє в приміщення.

Наклеїти віконну плівку

Якщо ви не хочете закривати вид жалюзі або шторами, затемнити кімнату можна віконною плівкою, яка також блокує сонячне проміння. Зменшуючи кількість тепла, що проникає через вікна, плівка допомагає підвищити енергоефективність - а приміщення нагріватиметься трохи менше.

Відкривати вікна вранці або ввечері

Радять тримати вікна зачиненими вдень, коли повітря найгарячіше - особливо, якщо вікна виходять лише на один бік будинку. Але коли температура на вулиці нижча, ніж у приміщенні, можна відчинити вікна і створити прохолодний вітерець у приміщенні.

Водночас відкриття вікон на протилежних сторонах будинку може створити перехресні вітри - протяг - які також допоможуть швидше охолодити оселю.

Носити одяг з льону чи бавовни

Одяг з деяких тканин - таких як бавовна або льон - менше нагрівається і сприяє кращій циркуляції повітря. Тож такі речі зменшуватимуть ризик теплового удару і покращуватимуть комфорт.

Розвісити вологі рушники

Легкий вітерець і щось холодне може допомогти охолодити кімнату. Ви можете спробувати кілька стратегій: повісити холодне вологе простирадло біля вентилятора; поставити перед приладом велику миску з водою або відро з кубиками льоду; або розвісити по кімнаті вологі рушники.

Не використовувати духовку або плиту в спеку

Урізноманітніть свою кулінарну рутину, давши духовці та плиті відпочити. Замість цього спробуйте готувати на грилі на свіжому повітрі або обирайте страви, які не потребують розігрівання.

Холодні салати, овочі та фруктові - хороші варіанти у спеку. Також в найспекотнішу частину дня радять уникати тривалого використання інших приладів, які виділяють тепло, таких як тостери чи сушарки.

Приймати прохолодний душ або ванну

Приймання прохолодного душу або ванни допомагає охолодитися, знижуючи температуру тіла - і просто змити піт від спеки. Проте не слід використовувати крижану воду - різка зміна температур лише викличе в організму стрес.

Для додаткової прохолоди спробуйте м'ятне мило. Ментол, що міститься в м'ятній олії, активує рецептори мозку, які повідомляють вашому тілу про те, що ви їсте або відчуваєте холод.

Використовувати прохолодні серветки на зап'ястя

Для того, щоб охолодитися без душу, радять покласти прохолодні ганчірки на зап'ястя, щоб охолодити тіло. Ці пульсові точки - ділянки, де кровоносні судини розташовані близько до шкіри, тому це допомагає швидше відчути прохолоду.

Встановити енергоефективні лампочки

Лампи розжарювання генерують вищу температуру, ніж світлодіодні лампочки. Для початку можна придбати декілька, а потім поступово замінювати лампи в оселі.