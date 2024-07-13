Июльская жара: как охладить жилье и себя без кондиционера

При отключениях электроэнергии - а то и просто при отсутствии охлаждающего прибора - спрятаться от жары невозможно даже в доме. Но есть способы, которые помогут охладить помещение и лучше перенести высокую температуру воздуха.
О том, как охладить помещение и себя без кондиционера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда на улице полыхает жара, солнечные лучи, освещающие комнату, приносят значительное количество тепла. Поэтому советуют держать жалюзи и шторы закрытыми. Эти защитные барьеры энергоэффективны и блокируют солнце, прежде чем свет и тепло попадает в помещение.
Если вы не хотите закрывать вид жалюзи или шторами, затемнить комнату можно оконной пленкой, также блокирующей солнечные лучи. Уменьшая количество тепла, проникающего через окна, пленка помогает повысить энергоэффективность - а помещение будет нагреваться чуть меньше.
Советуют держать окна закрытыми днем, когда воздух самый жаркий - особенно, если окна выходят только на одну сторону дома. Но когда температура на улице ниже, чем в помещении, можно открыть окна и создать прохладный ветерок в помещении.
В то же время открытие окон на противоположных сторонах дома может создать перекрестные ветры - сквозняки - которые также помогут быстрее охладить дом.
Одежда из некоторых тканей - таких как хлопок или лен - меньше нагревается и способствует лучшей циркуляции воздуха. Так что такие вещи будут уменьшать риск теплового удара и улучшать комфорт.
Легкий ветерок и что-нибудь холодное может помочь охладить комнату. Вы можете попробовать несколько стратегий: повесить холодную влажную простыню у вентилятора; поставить перед прибором большую миску с водой или ведро с кубиками льда; или развесить по комнате влажные полотенца.
Разнообразьте свою кулинарную рутину, дав духовке и плите отдохнуть. Вместо этого попробуйте готовить на гриле на свежем воздухе или выбирайте блюда, не требующие разогрева.
Холодные салаты, овощи и фруктовые - хорошие варианты в жару. Также в самую жаркую часть дня советуют избегать длительного использования других приборов, выделяющих тепло, таких как тостеры или сушилки.
Прием прохладного душа или ванны помогает охладиться, снижая температуру тела - и просто смыть пот от жары. Однако не следует использовать ледяную воду - резкое изменение температур лишь вызовет у организма стресс.
Для дополнительной прохлады попробуйте мятное мыло. Ментол, содержащийся в мятном масле, активирует рецепторы мозга, сообщающие вашему телу о том, что вы едите или чувствуете холод.
Для того чтобы охладиться без душа, советуют положить прохладные тряпки на запястья, чтобы охладить тело. Эти пульсовые точки - участки, где кровеносные сосуды расположены близко к коже, поэтому это помогает быстрее почувствовать прохладу.
Лампы накаливания генерируют более высокую температуру, чем светодиодные лампочки. Для начала можно приобрести несколько, а затем постепенно заменять лампы в доме.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, как не заболеть под кондиционером.
Читайте также, как подготовить кондиционер к использованию.
При написании материала использовались следующие источники: Better Homes&Gardens, CNN, Martha Stewart, Real Simple.