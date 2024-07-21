Липнева Повня. Астролог відповіла, хто відчує найбільший вплив та чого не слід робити 21 липня

21 липня, як розповіла астролог Катерина Соловйова, настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. Окрім цього, настає Повня.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астропрогноз на 21 липня та дала головні поради на цей день.
"Несприятливий період для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, усіх заходів, пов’язаних з ризиком та авантюрами. О 13:17 (за київським часом) відбудеться точна фаза Повні", - пояснила Соловйова.
Жінки, за словами астролога, відчувають Повню гостріше за чоловіків. Також ця подія дуже сильно вплине на тих, хто народився в ці дати:
Як залучити удачу на Повню (ілюстрація: freepik.com)
Соловйова зазначає, що цей день - час примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу.
До слова, раніше ми вже розповідали, що лише три знаки Зодіаку почують неймовірні новини до кінця липня.
Окрім цього, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на 21 липня.