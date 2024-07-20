Таро-гороскоп на 21 липня: Діви отримають сюрприз від Всесвіту, а Леви знайдуть ключ до успіху

У неділю Рибам варто попрощатися з минулим, а Діви та Леви зможуть розпочати нове життя.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку на 21 липня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта"Туз Пентаклів". А це означає, що вам варто обміркувати свій план. Все вийде, але тільки якщо ви діятимете послідовно і без імпульсних емоцій.

Телець

Вам випала карта "Трійка Пентаклів". Цього дня вам доведеться пожертвувати чимось важливим. Швидше за все, йдеться про ваше прагнення незалежності, без допомоги та підтримки вам не обійтися.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Колесниця". Цього дня вам варто чітко вирішити, чого ви бажаєте від свого життя. Питання здається дуже простим, але є надто багато "але", присвятіть максимум свого часу саморефлексії.

Рак

Ваша карта на неділю - "Лицар Кубків". Дослухайтеся до своєї інтуїції. Цього дня ви зможете передбачити події та зробити правильний вибір.

Лев

Вам випала карта "Самітник". Будьте мудрішими, не рубайте з плеча. Необдумані вчинки можуть зіпсувати все, а якщо ж ви почнете аналізувати події, то знайдете ключ до успіху.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Мечів". Готуйтеся до сюрпризів від Всесвіту. Вас з головою накриє любов'ю та щастям.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Сімка Пентаклів". Постарайтеся зберігати спокій, якщо справа дійде до суперечок та з'ясування стосунків. Вам варто навчитися шукати компроміси.

Скорпіон

Ваша карта на 21 липня - "Маг". Не поспішайте з висновками. Події цього дня можуть вас здивувати та навіть приголомшити. Однак це лише перше враження.

Стрілець

Вам випала карта "Десятка Мечів". Якась людина може раптово припинити спілкування з вами. Це може вас засмутити, але щось виправити вже не вийде.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Сила". Невпевненість та сумніви можуть змушувати вас відмовлятися від чогось грандіозного. Подумайте, чи готові втратити своє щастя через страхи.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Вісімка Пентаклів". Зробіть те, що ви так давно мріяли. Все вийде, вірте у свої сили.

Риби

Вам випала карта "П'ятірка Кубків". Відпустіть минуле, не варто триматися за спогади. Вони ніяк не допоможуть вам надалі.