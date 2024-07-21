Июльское Полнолуние. Астролог ответила, кто ощутит наибольшее влияние и что не стоит делать 21 июля

21 июля, как рассказала астролог Катерина Соловьева, наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности. Кроме этого, наступает Полнолуние.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 21 июля и дала главные советы на этот день.
"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, всех мер, связанных с риском и авантюрами. В 13:17 (по киевскому времени) состоится точная фаза Полнолуния", - пояснила Соловьева.
Женщины, по словам астролога, чувствуют Полнолуние острее мужчин. Также это событие очень сильно повлияет на родившихся в эти даты:
Как привлечь удачу на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)
Соловьева отмечает, что этот день - время примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что только три знака Зодиака услышат невероятные новости до конца июля.
Кроме того, недавно появился Таро-гороскоп на 21 июля.