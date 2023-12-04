Линейку Samsung Galaxy S24 полностью рассекретили к анонсу (фото)

По мере приближения презентации смартфонов серии Samsung Galaxy S24, запланированной на 17 января в Сан-Хосе (Калифорния, США) на мероприятии Galaxy Unpacked, в сети все чаще появляются утечки информации о будущих новинках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание WindowsReport .

На рендерах можно увидеть сохранность дизайна, который Samsung использует в своих смартфонах Galaxy уже несколько лет. Отмечаются цветовые варианты, такие как фиолетовый и желтый, которые, вероятно, станут фирменными для всех флагманов под общим термином "титановые".

Важным является плоский экран Galaxy S24 Ultra, являющийся изменением по сравнению с предыдущими изогнутыми экранами, введенными компанией Samsung много лет назад.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: WindowsReport)

Что касается технических характеристик, Galaxy S24 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, QHD+ экраном с разрешением 6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ, вариантами флэш-памяти от 256 ГБ до 1 ТБ.

Также он будет иметь множество камер с разрешением 200 (основная), 12 (сверхширокоугольная), 10 (телеобъектив с 3-кратным приближением) и 50 Мп ("телевик" с 5-кратным приближением), аккумулятор ёмкостью 5 000 мА/ч, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: WindowsReport)

Galaxy S24 Plus, имея почти те же характеристики, отличается уменьшенной диагональю экрана (6,7 дюйма), отсутствием варианта из 1 ТБ памяти, отсутствием второго "телевика", основной камерой с разрешением 50 Мп и емкостью аккумулятора 4 900 мА/ год.

Что касается Galaxy S24, эту модель отличает Exynos 2 400 (в отличие от S24 Plus, который, возможно, также имеет Snapdragon 8 Gen 3 на рынке), 8 ГБ ОЗУ, аккумулятор емкостью 4 000 мА/ч, экран Full HD+ диагональю 6, 2 дюйма, 128 ГБ флэш-памяти в базовой версии и поддержка Wi-Fi 6E.

Samsung Galaxy S24 Plus (фото: WindowsReport)