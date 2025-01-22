Лінивий кіш з помідорами за 30 хвилин: рецепт смачного сніданку чи перекусу

Що потрібно для французького пирога з сиром і помідорами

Для того, щоб приготувати легку випічку з сиром і помідорами, необхідні такі інгредієнти:

тортилья цільнозернова пшенична - 1 шт.

яйця - 2 шт.

кисломолочний сир - 100 г

сметана - 1-2 ст. л.

сир фета - 50 г

твердий сир - 70 г

помідори чері - 4-6 шт.

солодкий перець - 1 шт.

гострий перець - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати кіш з помідорами

Для приготування лінивого пирога з лавашем потрібно використовувати роз'ємну форму для випічки, такого розміру, щоб тортилья поміщалася в форму та утворювала бортики заввишки 4-5 сантиметри. Тоді начинка триматиметься всередині і не витікатиме при запіканні.

Викладіть в форму тортилью, сформувавши бортики пирога. На тортилью потрібно розбити яйця, а також додати сметану та кисломолочний сир. Перемішайте начинку виделкою до однорідної консистенції.

Як готувати кіш з тортильєю (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Злегка підсоліть та поперчіть кіш, відповідно до своїх смакових вподобань. Сир фета потрібно розділити виделкою на маленькі шматочки або дрібно нарізати.

Присипте яєчну начинку шматочками фети. Помийте та обсушіть овочі. Помідори чері можна розрізати навпіл або на чотири частини, солодкий перець почистьте від плодоніжки та насіння і наріжте соломкою.

Також за бажанням для приготування лінивого кіша можна використати гострий перець - його потрібно помити і нарізати кружальцями.

Розкладіть овочеву начинку на кисломолочному сирі в пирозі. Твердий сир потрібно натерти на великій тертці. Густо присипте ним овочеву начинку.

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте лінивий кіш протягом 13-15 хвилин. Після випікання обережно витягніть кіш з форми та розріжте на порційні шматочки.

За бажанням, до лінивого кіша можна додати копчену або солону рибу або ж присипати пиріг помитою зеленню.