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Ліниві вареники зі смаком дитинства: відомий кухар дав рецепт страви на сніданок

Рецепт лінивих вареників (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Сніданок - один із головних прийомів їжі. Спробуйте приготувати найсмачніші ліниві вареники зі смаком з дитинства.

Рецептом страви поділився у Instagram кулінар та ресторатор Володимир Ярославський.

Для приготування на 4 порції вам знадобляться

  • 450 г віджатого кисломолочного сиру 9%
  • 100 г борошна
  • 1 маленьке яйце 40 г
  • 15 г цукру
  • 5 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

Ярославський зазначає, що 2 головні секрети лінивих вареників - це знайти хороший сир і добре віджати його. Вибирайте смачний, не кислий та добре віджимайте.

У віджатий сир додайте яйце, цукор і добре перемішайте вилкою, а насамкінець всипте борошно. Сформуйте кульки, відваріть вареники в підсоленій воді і потім приготуйте соус.

  • На 1 порцію:
  • 75 г апельсинового соку
  • 15 г цукру
  • 25 г вершкового масла
  • можна додати цедру

Сік доведіть до кипіння з цукром і приправте вершковим маслом.

Додайте в соус відварені вареники і трохи протушкуйте. Подавайте зі сметаною, частиною невіджатого сиру та ягодами чи сухофруктами.

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