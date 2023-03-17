Ліниві вареники зі смаком дитинства: відомий кухар дав рецепт страви на сніданок

Для приготування на 4 порції вам знадобляться

450 г віджатого кисломолочного сиру 9%

100 г борошна

1 маленьке яйце 40 г

15 г цукру

5 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

Ярославський зазначає, що 2 головні секрети лінивих вареників - це знайти хороший сир і добре віджати його. Вибирайте смачний, не кислий та добре віджимайте.

У віджатий сир додайте яйце, цукор і добре перемішайте вилкою, а насамкінець всипте борошно. Сформуйте кульки, відваріть вареники в підсоленій воді і потім приготуйте соус.

На 1 порцію:

75 г апельсинового соку

15 г цукру

25 г вершкового масла

можна додати цедру

Сік доведіть до кипіння з цукром і приправте вершковим маслом.

Додайте в соус відварені вареники і трохи протушкуйте. Подавайте зі сметаною, частиною невіджатого сиру та ягодами чи сухофруктами.