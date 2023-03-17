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Ленивые вареники со вкусом детства: известный повар дал рецепт блюда на завтрак

Рецепт ленивых вареников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Завтрак - один из главных приемов пищи. Попробуйте приготовить вкуснейшие ленивые вареники со вкусом из детства.

Рецептом блюда поделился в Instagram кулинар и ресторатор Владимир Ярославский.

Для приготовления на 4 порции вам понадобятся

  • 450 г отжатого творога 9%
  • 100 г муки
  • 1 маленькое яйцо 40г
  • 50 г сахара
  • 5 г ванильного сахара

Пошаговый рецепт приготовления

Ярославский отмечает, что 2 главных секрета ленивых вареников – это найти хороший творог и хорошо отжать его. Выбирайте вкусный, не кислый и хорошо отжимайте.

В отжатый творог добавьте яйцо, сахар и хорошо перемешайте вилкой, а напоследок всыпьте муку. Сформируйте шарики, отварите вареники в немного подсоленной воде и потом приготовьте соус.

  • На 1 порцию:
  • 75 г апельсинового сока
  • 15 г сахара
  • 25 г сливочного масла
  • можно добавить цедру

Сок доведите до кипения с сахаром и приправьте сливочным маслом.

Добавьте в соус отварные вареники и слегка протушите. Подавайте со сметаной, частью неотжатого творога и ягодами или сухофруктами.

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