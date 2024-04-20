"Лінива" паска без дріжджів: готується неймовірно легко й тане у роті

Що вам знадобиться:

Масло вершкове несолене - 100 г

Цукор - 150 г

Яйця курячі - 1 шт.

Молоко 2,5% - 100 мл

Сметана - 100 мл

Борошно пшеничне - 300 г

Розпушувач - 2 ч. ложки

Суміш сухофруктів - 150 г

Для глазурі:

Желатин - 0,25 г

Вода - 1,5 ст. ложки

Цукор - 50 г

Лимонний сік - 0,5 ч. ложки

Посипка декоративна - 20 г

Як приготувати "ліниву" паску

Вершкове масло має бути кімнатної температури - додайте до нього цукор та перетріть виделкою. Потім додайте яйце, молоко, сметану і перемішайте до однорідності.

Насипте у масу просіяне борошно, розпушувач та добре все перемішайте. Сухофрукти промийте та при потребі залийте окропом, щоб вони сталі м'які. Потім додайте їх до тіста.

Форму діаметром 13 см змастіть маслом, перекладіть тісто та відправте у духовку, розігріту до 180 градусів на 1 годину.

До желатину додайте 1 ч. ложку води, перемішайте та залиште на 10 хвилин. До цукру додайте 1 ст. ложку води, сік лимона, перемішайте та доведіть до кипіння. Змішайте желатин і цукрову масу та збийте міксером до пишної маси впродовж 3 хвилин.

Готову паску змастіть глазур'ю та прикрасьте декоративною посипкою.