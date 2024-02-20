Лінива ачма з лаваша: швидкий і смачний рецепт

Ачма - традиційна грузинська страва, що готується з тонкого відвареного тіста з додаванням розсільних сирів (моцарели, бринзи, фети, сулугуні тощо). Рецепт лінивої ачми пропонує приготувати страву з лаваша із додаванням інших не менш простих інгредієнтів.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рецепт YouTube-каналу "Смачна їжа з Хадіджею" розповідає, як найлегше приготувати ліниву ачму з лаваша.
Для того, щоб швидко приготувати ліниву ачму, вам знадобляться:
Для випікання страви знадобиться форма розміром близько 25х15,5х9 сантиметрів.
Процес приготування лінивої ачми потребує від кухаря уважності й слідування за рецептом.
Спершу беремо глибоку тарілку чи миску й розбиваємо в неї 4 яйця (з жовтками й білками разом).
Початок приготування (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Додавши дрібку солі та чорного перцю (за смаком), збиваємо яйця вінчиком до однорідного стану.
У збиті яйця додаємо стакан молока (200 мл) кімнатної температури й ретельно перемішуємо.
Після цього форму для випікання (і дно, і боки) ретельно змащуємо теплим вершковим маслом.
Тонкий лаваш повністю змочуємо в суміші яєць із молоком.
Лаваш має бути повністю покритий яйцями з молоком (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Змочений лаваш викладаємо на дно форми для випікання й посипаємо зверху м'яким сиром (творогом) і натертою на велику терку моцарелою.
Ця страва - для тих, хто полюбляє багатий сирний смак (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Повторюємо процедуру викладання лаваша та сирів - шар за шаром.
Мокрий лаваш може рватися, але це не страшно (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Останній шар лаваша має бути сухим. Його потрібно викласти так, аби він вкрив усі попередні шари.
Сухий лаваш не дасть страві "розлізтися" (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
На сухий лаваш виливаємо залишки яєць з молоком і розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм.
Рідини не має бути забагато (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Посипаємо майбутню страву моцарелою та перцем, після чого ставимо у розігріту духовку - випікатися впродовж 20-25 хвилин (до утворення золотистої скоринки).
До чорного перцю або замість нього можна додавати інші спеції, що подобаються (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
І все, ваша лінива ачма - готова.
Готова страва після випікання (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Останній крок - нарізаємо ачму, викладаємо на тарілки й подаємо до столу.
Смачного!
Така лінива ачма сподобається багатьом (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати старовинну страву української кухні "Буцики".
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