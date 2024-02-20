Лінива ачма з лаваша: швидкий і смачний рецепт

Підготовчий етап та інгредієнти

Для того, щоб швидко приготувати ліниву ачму, вам знадобляться:

великі тонкі лаваші - 2 шт.

курячі яйця - 4 шт.

молоко - 200 мл

м'який сир (творог) - 150 г

сир моцарела - 100 г

вершкове масло (аби змастити форму для випікання)

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

Для випікання страви знадобиться форма розміром близько 25х15,5х9 сантиметрів.

Як готувати ліниву ачму

Процес приготування лінивої ачми потребує від кухаря уважності й слідування за рецептом.

Спершу беремо глибоку тарілку чи миску й розбиваємо в неї 4 яйця (з жовтками й білками разом).

Початок приготування (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Додавши дрібку солі та чорного перцю (за смаком), збиваємо яйця вінчиком до однорідного стану.

У збиті яйця додаємо стакан молока (200 мл) кімнатної температури й ретельно перемішуємо.

Після цього форму для випікання (і дно, і боки) ретельно змащуємо теплим вершковим маслом.

Тонкий лаваш повністю змочуємо в суміші яєць із молоком.

Лаваш має бути повністю покритий яйцями з молоком (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Змочений лаваш викладаємо на дно форми для випікання й посипаємо зверху м'яким сиром (творогом) і натертою на велику терку моцарелою.

Ця страва - для тих, хто полюбляє багатий сирний смак (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Повторюємо процедуру викладання лаваша та сирів - шар за шаром.

Мокрий лаваш може рватися, але це не страшно (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Останній шар лаваша має бути сухим. Його потрібно викласти так, аби він вкрив усі попередні шари.

Сухий лаваш не дасть страві "розлізтися" (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

На сухий лаваш виливаємо залишки яєць з молоком і розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм.

Рідини не має бути забагато (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Посипаємо майбутню страву моцарелою та перцем, після чого ставимо у розігріту духовку - випікатися впродовж 20-25 хвилин (до утворення золотистої скоринки).

До чорного перцю або замість нього можна додавати інші спеції, що подобаються (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

І все, ваша лінива ачма - готова.

Готова страва після випікання (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Останній крок - нарізаємо ачму, викладаємо на тарілки й подаємо до столу.

Смачного!

Така лінива ачма сподобається багатьом (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)