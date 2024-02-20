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Лінива ачма з лаваша: швидкий і смачний рецепт

Готувати ліниву ачму - швидко й просто (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Ачма - традиційна грузинська страва, що готується з тонкого відвареного тіста з додаванням розсільних сирів (моцарели, бринзи, фети, сулугуні тощо). Рецепт лінивої ачми пропонує приготувати страву з лаваша із додаванням інших не менш простих інгредієнтів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рецепт YouTube-каналу "Смачна їжа з Хадіджею" розповідає, як найлегше приготувати ліниву ачму з лаваша.

Підготовчий етап та інгредієнти

Для того, щоб швидко приготувати ліниву ачму, вам знадобляться:

  • великі тонкі лаваші - 2 шт.
  • курячі яйця - 4 шт.
  • молоко - 200 мл
  • м'який сир (творог) - 150 г
  • сир моцарела - 100 г
  • вершкове масло (аби змастити форму для випікання)
  • сіль (за смаком)
  • чорний мелений перець (за смаком)

Для випікання страви знадобиться форма розміром близько 25х15,5х9 сантиметрів.

Як готувати ліниву ачму

Процес приготування лінивої ачми потребує від кухаря уважності й слідування за рецептом.

Спершу беремо глибоку тарілку чи миску й розбиваємо в неї 4 яйця (з жовтками й білками разом). 

Початок приготування (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Додавши дрібку солі та чорного перцю (за смаком), збиваємо яйця вінчиком до однорідного стану.

У збиті яйця додаємо стакан молока (200 мл) кімнатної температури й ретельно перемішуємо.

Після цього форму для випікання (і дно, і боки) ретельно змащуємо теплим вершковим маслом.

Тонкий лаваш повністю змочуємо в суміші яєць із молоком.

Лаваш має бути повністю покритий яйцями з молоком (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Змочений лаваш викладаємо на дно форми для випікання й посипаємо зверху м'яким сиром (творогом) і натертою на велику терку моцарелою.

Ця страва - для тих, хто полюбляє багатий сирний смак (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Повторюємо процедуру викладання лаваша та сирів - шар за шаром.

Мокрий лаваш може рватися, але це не страшно (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Останній шар лаваша має бути сухим. Його потрібно викласти так, аби він вкрив усі попередні шари.

Сухий лаваш не дасть страві "розлізтися" (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

На сухий лаваш виливаємо залишки яєць з молоком і розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм.

Рідини не має бути забагато (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Посипаємо майбутню страву моцарелою та перцем, після чого ставимо у розігріту духовку - випікатися впродовж 20-25 хвилин (до утворення золотистої скоринки).

До чорного перцю або замість нього можна додавати інші спеції, що подобаються (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

І все, ваша лінива ачма - готова.

Готова страва після випікання (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Останній крок - нарізаємо ачму, викладаємо на тарілки й подаємо до столу.

Смачного!

Така лінива ачма сподобається багатьом (скріншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати старовинну страву української кухні "Буцики".

Читайте також, як швидко й легко приготувати пиріжки з цибулею та яйцем за рецептом наших бабусь.

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