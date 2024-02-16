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Старовинна страва української кухні "Буцики": як їх приготувати

П'ятниця 16 лютого 2024 07:45
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Старовинна страва української кухні "Буцики": як їх приготувати Як готувати буцики (фото: myhomeinspiration.net)
Автор: Анна Шиканова

Буцики - це страва української кухні, якій дуже багато років. Здавна їх готували з тіста на основі пшеничного борошна. Буцики варили у воді, а потім підрум'янювали на маслі. Їли зі сметаною, медом чи цибулевою засмажкою.

Як готувати буцики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Кухня як релакс".

Що вам знадобиться:

  • борошно пшеничне - 1 стакан
  • молоко - 3,5 ст. ложки
  • яйця - 1 шт.
  • сода - 1/4 ч. ложки
  • масло вершкове - 1.5 ст. ложки
  • мед - 3 ст. ложки або сметана - 4 ст. ложки

Як готувати буцики

Пшеничне борошно просіюють, з'єднують з молоком, яйцем та содою, замішують тісто. Тісту дають відпочити 20-30 хвилин.

Розкочують тісто завтовшки 2-2,5 мм, потім його розрізають невеликими квадратними шматочками та два протилежних кінці кожного шматочка добре зліплюють, щоб вироби були схожі на вушка. Можна залишити їх і квадратними.

Підготовлені буцики кладуть в киплячу підсолену воду, варять 15-20 хв, виймають шумівкою, кладуть їх в сотейник з добре розігрітим маслом і злегка підсмажують.

Буцики подають на стіл з медом або сметаною. Також роблять засмажку з цибулею чи грибами.

Раніше ми розповідали, як готувати старовинну українську страву горохляники.

А ще писали про те, як приготувати запечені бандуряники.

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