RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ленивая ачма из лаваша: быстрый и вкусный рецепт

Готовить ленивую ачму - быстро и просто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Ачма - традиционное грузинское блюдо, которое готовится из тонкого отварного теста с добавлением рассольных сыров (моцареллы, брынзы, феты, сулугуни и т.п.). Рецепт ленивой ачмы предлагает приготовить блюдо из лаваша с добавлением других не менее простых ингредиентов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "Вкусная еда с Хадиджей" рассказывает, как проще всего приготовить ленивую ачму из лаваша.

Подготовительный этап и ингредиенты

Для того чтобы быстро приготовить ленивую ачму вам понадобятся:

  • большие тонкие лаваши - 2 шт.
  • куриные яйца - 4 шт.
  • молоко - 200 мл
  • творог - 150 г
  • сыр моцарелла - 100 г
  • сливочное масло (чтобы смазать форму для выпекания)
  • соль (по вкусу)
  • черный молотый перец (по вкусу)

Для выпекания блюда понадобится форма размером около 25х15,5х9 сантиметров.

Как готовить ленивую ачму

Процесс приготовления ленивой ачмы требует от повара внимательности и следования рецепту.

Сначала берем глубокую тарелку или миску и разбиваем в нее 4 яйца (с желтками и белками вместе).

Начало приготовления (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Добавив щепотку соли и черного перца (по вкусу), взбиваем яйца венчиком до однородного состояния.

Во взбитые яйца добавляем стакан молока (200 мл) комнатной температуры и тщательно перемешиваем.

После этого форму для выпечки (и дно, и бока) тщательно смазываем теплым сливочным маслом.

Тонкий лаваш полностью смачиваем в смеси яиц с молоком.

Лаваш должен быть полностью покрыт яйцами с молоком (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Смоченный лаваш выкладываем на дно формы для выпекания и посыпаем сверху творогом и натертой на крупную терку моцареллой.

Это блюдо - для тех, кто любит богатый сырный вкус (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Повторяем процедуру выкладывания лаваша, творога и сыра - слой за слоем.

Мокрый лаваш может рваться, но это не страшно (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Последний слой лаваша должен быть сухим. Его нужно выложить так, чтобы он укрыл все предыдущие слои.

Сухой лаваш не даст блюду "разлезться" (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

На сухой лаваш выливаем остатки яиц с молоком и разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия.

Жидкости не должно быть слишком много (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Посыпаем будущее блюдо моцареллой и перцем, после чего ставим в разогретую духовку - выпекаться в течение 20-25 минут (до образования золотистой корочки).

К черному перцу или вместо него можно добавлять другие нравящиеся специи (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

И все, ваша ленивая ачма - готова.

Готовое блюдо после выпечки (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Последний шаг - нарезаем ачму, выкладываем на тарелки и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Такая ленивая ачма понравится многим (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить старинное блюдо украинской кухни "Буцики".

Читайте также, как быстро и легко приготовить пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухонні лайфхакикулінаркаЗдоровое питаниеРецептытестоСоветы