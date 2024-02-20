Ленивая ачма из лаваша: быстрый и вкусный рецепт

Ачма - традиционное грузинское блюдо, которое готовится из тонкого отварного теста с добавлением рассольных сыров (моцареллы, брынзы, феты, сулугуни и т.п.). Рецепт ленивой ачмы предлагает приготовить блюдо из лаваша с добавлением других не менее простых ингредиентов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "Вкусная еда с Хадиджей" рассказывает, как проще всего приготовить ленивую ачму из лаваша.
Для того чтобы быстро приготовить ленивую ачму вам понадобятся:
Для выпекания блюда понадобится форма размером около 25х15,5х9 сантиметров.
Процесс приготовления ленивой ачмы требует от повара внимательности и следования рецепту.
Сначала берем глубокую тарелку или миску и разбиваем в нее 4 яйца (с желтками и белками вместе).
Начало приготовления (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Добавив щепотку соли и черного перца (по вкусу), взбиваем яйца венчиком до однородного состояния.
Во взбитые яйца добавляем стакан молока (200 мл) комнатной температуры и тщательно перемешиваем.
После этого форму для выпечки (и дно, и бока) тщательно смазываем теплым сливочным маслом.
Тонкий лаваш полностью смачиваем в смеси яиц с молоком.
Лаваш должен быть полностью покрыт яйцами с молоком (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Смоченный лаваш выкладываем на дно формы для выпекания и посыпаем сверху творогом и натертой на крупную терку моцареллой.
Это блюдо - для тех, кто любит богатый сырный вкус (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Повторяем процедуру выкладывания лаваша, творога и сыра - слой за слоем.
Мокрый лаваш может рваться, но это не страшно (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Последний слой лаваша должен быть сухим. Его нужно выложить так, чтобы он укрыл все предыдущие слои.
Сухой лаваш не даст блюду "разлезться" (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
На сухой лаваш выливаем остатки яиц с молоком и разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия.
Жидкости не должно быть слишком много (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Посыпаем будущее блюдо моцареллой и перцем, после чего ставим в разогретую духовку - выпекаться в течение 20-25 минут (до образования золотистой корочки).
К черному перцу или вместо него можно добавлять другие нравящиеся специи (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
И все, ваша ленивая ачма - готова.
Готовое блюдо после выпечки (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
Последний шаг - нарезаем ачму, выкладываем на тарелки и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Такая ленивая ачма понравится многим (скриншот: youtube.com/@vkusna-eda-s-khadija)
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