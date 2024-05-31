Лінь застелити ліжко: 5 лайфхаків, щоб зробити це легко

Обирайте однотонну білу постільну білизну

Незалежно від стилю спальні, неможливо помилитися з класичною білою постільною білизною. Біла постільна білизна доступна у більшості брендів, з будь-якого матеріалу і будь-яку ціну.

З одного боку, відсутність малюнка не маскує раптові плями. З іншого боку - це буде мотивувати регулярно змінювати постільну білизну.

Найкраще, якщо ви щось пролили або випадково забруднили її, просто додайте трохи відбілювача до циклу прання, і вона буде виглядати як нова.

Тримайте два комплекти однакових простирадл

Хоча у вас, швидше за все, є більше одного комплекту простирадл, мати два однакових комплекти постільної білизни - ідеальний варіант, особливо якщо у вас є діти, домашні тварини, ви їсте або п'єте в ліжку.

Особливо, якщо ви перфекціоніст і пляма на підковдрі змушує вас замінювати всю постіль. Тож, з цим методом вам не доведеться міняти всю постільну білизну, заощадивши ваш час та енергію.

Вдягайте ковдру легко і просто

Якщо ви відчуваєте невеликий стрес щоразу, коли вам потрібно вдягати ковдру, знайте, що ви не самотні.

Однак, як стверджує Джессіка Хенлі, засновниця та генеральний директор компанії Piglet in Bed, існує ефективний спосіб виконати це завдання.

Спочатку покладіть підковдру на ліжко рівно. Потім виверніть підковдру навиворіт так, щоб два верхні внутрішні кути були відкритими і знаходилися на верхньому кінці підковдри

Прикріпіть ці кути до підковдри за допомогою ниток на внутрішній стороні підковдри - це не дасть підковдрі зміститися з місця, коли ви будете рухатися під час сну.

Потім потягніть обидві сторони підковдри навколо ковдри - після цього струсніть підковдру, тримаючи за два скріплені кути.

Майте процедуру застилання ліжка

Зазвичай, застелити ліжко без усіляких прикрас можна за дві хвилини або й менше - якщо мати певну процедуру.

Почніть з того, що зніміть ковдри та подушки і приберіть усіх домашніх тварин. Потім покладіть ковдру і вирівняйте її з верхньою частиною ліжка або узголів'ям.

Перевірте, щоб сторони були рівними. Покладіть подушки і накиньте плед. Пам'ятайте, що не ідеально застелене ліжко все ж краще, ніж незастелене.

Замініть ковдру на плед

Якщо ви перебуваєте в надзвичайно завантаженому періоді життя, можливо, доцільніше використовувати пледи замість ковдри.

Насамперед їх можна прати в пральній машині, а це може заощадити ваш час, енергію та зусилля. По-друге, плед не потрібно вдягати в підковдру, що ідеальне рішення для тих, хто терпіти не може це заняття.