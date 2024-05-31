Лень застелить кровать: 5 лайфхаков, чтобы сделать это легко

Выбирайте однотонное белое постельное белье

Независимо от стиля спальни, невозможно ошибиться с классическим белым постельным бельем. Белое постельное белье доступно в большинстве брендов, из любого материала и любой ценой.

С одной стороны, отсутствие рисунка не маскирует внезапные пятна. С другой стороны - это будет мотивировать регулярно менять постельное белье.

Лучше всего, если вы что-то пролили или случайно запачкали ее, просто добавьте немного отбеливателя к циклу стирки, и она будет выглядеть как новая.

Держите два комплекта одинаковых простыней.

Хотя у вас, скорее всего, есть больше одного комплекта простыней, иметь два одинаковых комплекта постельного белья - идеальный вариант, особенно если у вас есть дети, домашние животные, вы едите или пьете в постели.

Особенно, если вы перфекционист и пятно на пододеяльнике заставляет вас менять всю постель. Поэтому с этим методом вам не придется менять все постельное белье, сэкономив ваше время и энергию.

Надевайте одеяло легко и просто

Если вы испытываете небольшой стресс всякий раз, когда вам нужно одевать одеяло, знайте, что вы не одиноки.

Однако, как утверждает Джессика Хенли, основательница и генеральный директор компании Piglet in Bed, существует эффективный способ выполнить эту задачу.

Сначала положите пододеяльник на кровать ровно. Затем выверните пододеяльник наизнанку так, чтобы два верхних внутренних угла были открытыми и находились на верхнем конце пододеяльника.

Прикрепите эти углы к пододеяльнику с помощью нитей на внутренней стороне пододеяльника - это не даст пододеяльнику сместиться с места, когда вы будете двигаться во время сна.

Затем потяните обе стороны пододеяльника вокруг одеяла - после этого встряхните пододеяльник, держа за два скрепленных угла.

Имейте процедуру застилания кровати

Обычно застелить кровать без всяких украшений можно за две минуты или и меньше - если иметь определенную процедуру.

Начните с того, что снимите одеяла и подушки и уберите всех животных. Затем положите одеяло и выровняйте его с верхней частью кровати или изголовьем.

Убедитесь, что стороны равны. Положите подушки и накиньте плед. Помните, что не идеально застеленная кровать все же лучше, чем незастеленная.

Замените одеяло на плед

Если вы находитесь в чрезвычайно загруженном периоде жизни, возможно, целесообразнее использовать пледы вместо одеяла.

В первую очередь их можно стирать в стиральной машине, а это может сэкономить ваше время, энергию и усилия. Во-вторых, плед не нужно одевать в пододеяльник, что идеальное решение для тех, кто терпеть не может это занятие.