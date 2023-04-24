Лінь розкриває творчий потенціал: психологи пояснили, чому іноді корисно байдикувати

Ми звикли себе картати за лінощі і сприймати їх як щось абсолютно неприпустиме у своїй поведінці. Втім психологи мають протилежну думку щодо цього і закликають іноді дозволяти собі байдикувати.
Про те, що лінь може бути корисною для людини, розповіла психолог Ірина Сосєдко в Instagram.
Ендрю Смарт, автор книги "Про користь лінощів. Інструкція з продуктивного байдикування", сміливо заявляє, що прагне забити цвях у кришку труни занудної індустрії тайм-менеджменту.
Ще він стверджує, що ледарство - це одне з найважливіших занять у житті, і наводить достатньо фактів, які це підтверджують.
Люди бояться ліні з наступних причин:
"Отже, людина схильна боятися лінощів, але якщо причин працювати недостатньо, вона "включить шланга". Тобто вона буде нічого не робити і нервувати через це. Але якщо зараз у вас є вільний час, немає нічого поганого в тому, щоб взагалі нічим не займатися або займатися дурницями", - каже Сосєдко.
Є щонайменше дві причини, через які потрібно періодично дозволяти собі байдикувати. А саме:
"Ісак Ньютон годинами сидів у саду та міркував про різне. А тепер сучасна інженерна справа спирається на ньютонівську механіку. І літаки з машинами, і будинки з мостами ми все ще будуємо за Ньютоновими законами", - розповідає Ірина.
Вона пояснює, що думки, що нам приходять у період, коли ми займаємось дурницями, часто підіймаються із глибин несвідомого і проникають у свідомість. Так миттєво ми вирішуємо завдання, над якими думали цілий тиждень. Так ми вчимося "дивитися в себе" і краще себе розуміти.
Також лінь захищає нас від емоційного та фізичного навантаження. Під час божевільного випробування на витривалість (типу перевантаження та недосипання) цукор у крові падає і це позначається на самосвідомості.
"А в умовах нестачі ресурсу, мозок жертвує непотрібними для виживання операціями - зв'язними думками. Через сплутану свідомість мозок попереджає, що ми можемо нашкодити своєму тілу. Наступний етап - непритомність. Це відчайдушна спроба захистити наш організм від перевтоми. Ось чому через сильну втому ми стаємо схожими на зомбі", - пояснює психолог.
Раніше ми розповідали про те, як розпізнати ефект самозванця та перевірити себе на його наявність.
Читайте також про те, які схеми застосовують маніпулятори, щоб керувати вами.