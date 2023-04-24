Лень раскрывает творческий потенциал: психологи объяснили, почему иногда полезно бездельничать

Мы привыкли себя корить за лень и воспринимать ее как что-то совершенно недопустимое в своем поведении. Впрочем, психологи имеют противоположное мнение на этот счет и призывают иногда позволять себе бездельничать.
О том, что лень может быть полезна для человека, рассказала психолог Ирина Соседко в Instagram.
Эндрю Смарт, автор книги "О пользе лени. Инструкция по продуктивному безделью", смело заявляет, что он стремится забить гвоздь в крышку гроба занудной индустрии тайм-менеджмента.
Он еще утверждает, что безделье - это одно из важнейших занятий в жизни, и приводит достаточно фактов, которые это подтверждают.
Люди боятся лени по следующим причинам:
"Итак, человек склонен бояться лени, но если причин работать недостаточно, он "включит шланга". То есть он будет ничего не делать и нервничать из-за этого. Но если сейчас у вас есть свободное время, нет ничего плохого в том, чтобы вообще ничем не заниматься или заниматься ерундой", - говорит Соседко.
Есть по меньшей мере две причины, по которым нужно периодически позволять себе бездельничать. А именно:
"Исак Ньютон часами сидел в саду и размышлял о разном. А теперь современное инженерное дело опирается на ньютоновскую механику. И самолеты с машинами, и дома с мостами мы все еще строим по законам Ньютона", - рассказывает Ирина.
Она объясняет, что мысли, которые нам приходят в период, когда мы занимаемся ерундой, часто поднимаются из глубин бессознательного и проникают в сознание. Так мгновенно мы решаем задачи, над которыми думали целую неделю. Так мы учимся "смотреть у себя" и лучше себя понимать.
Также лень защищает нас от эмоциональной и физической нагрузки. При сумасшедшем испытании на выносливость (типа перегрузки и недосыпания) сахар в крови падает и это сказывается на самосознании.
"А в условиях недостатка ресурса, мозг жертвует ненужными для выживания операциями - связными мыслями. Из-за спутавшегося сознания мозг предупреждает, что мы можем навредить своему телу. Следующий этап - обморок. Это отчаянная попытка защитить наш организм от переутомления. Вот почему из-за сильной усталости мы становимся похожими на зомби", - объясняет психолог.
Раньше мы рассказывали о том, как распознать эффект самозванца и проверить себя его наличие.
Читайте также о том, какие схемы используют манипуляторы для управления вами.