Лимонно-макова сирна паска: сучасний рецепт смачної страви на Великдень

Що потрібно для лимонної сирної паски

Для того, щоб приготувати цю смачну паску з сиру і маку, потрібні такі інгредієнти:

Сир кисломолочний 5% - 600 г

Мак - 50 г

Окріп - 300-400 мл

Масло вершкове - 100 г

Цукрова пудра - 100 г

Лимонна цедра - з одного лимона

Жовтий харчовий барвник (або 1 ч. л. куркуми)

Форма для сирної паски (або сито)

Марля

Як готувати сирну паску з маком і лимоном

Марлю попередньо необхідно випрати і просушити, щоб вона не зіпсувала смак. Сир краще обирати пастоподібний, без грудочок. Проте в іншому випадку його можна перетерти через сито або перебити блендером.

Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло - для легшого приготування воно має бути м'яким, кімнатної температури. Мак висипте у миску і залийте окропом, залиште на 30 хвилин. Після цього злийте зайву рідину за допомогою сита.

До сиру додайте м'яке масло і цукрову пудру. Перемішайте інгредієнти, а потім перебийте блендером.

Перекладіть половину сирної маси в окремий посуд, до однієї частини додайте куркуму або харчовий барвник, також натріть лимонну цедру.

Ретельно перемішайте суміш. До іншої частини сирної маси додайте мак і перемішайте інгредієнти.

Форму для паски застеліть марлею і викладіть сирно-лимонну масу на стінки, залишивши трохи маси для нижньої частини паски. Після цього заповніть простір сирною масою з маком і викладіть решту сиру з лимонною цедрою.

Загорніть сир марлею і поставте паску в холодильник на ніч, вузькою частиною донизу, обов'язково підставивши чашку або миску.

Після цього, дістаньте паску з формочки і зніміть марлю. За бажанням, готову паску можна прикрасити сухофруктами або ягодами.