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Лимонно-макова сирна паска: сучасний рецепт смачної страви на Великдень

Як готувати сирну паску з маком на Великдень (колаж: РБк-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Сирна паска, яка, хоч і менш розповсюджена в порівнянні з дріжджовою, теж, за словами етнологів, є традиційним атрибутом Великодня. А лимонна сирна паска - сучасний варіант, який неодмінно причарує своїм незвичним смаком.

Про те, як готувати сирну паску, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами нутриціологині Олі Пінс.

Що потрібно для лимонної сирної паски

Для того, щоб приготувати цю смачну паску з сиру і маку, потрібні такі інгредієнти:

  • Сир кисломолочний 5% - 600 г
  • Мак - 50 г
  • Окріп - 300-400 мл
  • Масло вершкове - 100 г
  • Цукрова пудра - 100 г
  • Лимонна цедра - з одного лимона
  • Жовтий харчовий барвник (або 1 ч. л. куркуми)
  • Форма для сирної паски (або сито)
  • Марля

Як готувати сирну паску з маком і лимоном

Марлю попередньо необхідно випрати і просушити, щоб вона не зіпсувала смак. Сир краще обирати пастоподібний, без грудочок. Проте в іншому випадку його можна перетерти через сито або перебити блендером.

Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло - для легшого приготування воно має бути м'яким, кімнатної температури. Мак висипте у миску і залийте окропом, залиште на 30 хвилин. Після цього злийте зайву рідину за допомогою сита.

До сиру додайте м'яке масло і цукрову пудру. Перемішайте інгредієнти, а потім перебийте блендером.

Перекладіть половину сирної маси в окремий посуд, до однієї частини додайте куркуму або харчовий барвник, також натріть лимонну цедру.

Ретельно перемішайте суміш. До іншої частини сирної маси додайте мак і перемішайте інгредієнти.

Форму для паски застеліть марлею і викладіть сирно-лимонну масу на стінки, залишивши трохи маси для нижньої частини паски. Після цього заповніть простір сирною масою з маком і викладіть решту сиру з лимонною цедрою.

Загорніть сир марлею і поставте паску в холодильник на ніч, вузькою частиною донизу, обов'язково підставивши чашку або миску.

Після цього, дістаньте паску з формочки і зніміть марлю. За бажанням, готову паску можна прикрасити сухофруктами або ягодами.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати шоколадну паску.

Також розповідали про те, як готувати паски-крафіни.

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