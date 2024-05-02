Лимонно-макова сирна паска: сучасний рецепт смачної страви на Великдень

Сирна паска, яка, хоч і менш розповсюджена в порівнянні з дріжджовою, теж, за словами етнологів, є традиційним атрибутом Великодня. А лимонна сирна паска - сучасний варіант, який неодмінно причарує своїм незвичним смаком.
Про те, як готувати сирну паску, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами нутриціологині Олі Пінс.
Для того, щоб приготувати цю смачну паску з сиру і маку, потрібні такі інгредієнти:
Марлю попередньо необхідно випрати і просушити, щоб вона не зіпсувала смак. Сир краще обирати пастоподібний, без грудочок. Проте в іншому випадку його можна перетерти через сито або перебити блендером.
Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло - для легшого приготування воно має бути м'яким, кімнатної температури. Мак висипте у миску і залийте окропом, залиште на 30 хвилин. Після цього злийте зайву рідину за допомогою сита.
До сиру додайте м'яке масло і цукрову пудру. Перемішайте інгредієнти, а потім перебийте блендером.
Перекладіть половину сирної маси в окремий посуд, до однієї частини додайте куркуму або харчовий барвник, також натріть лимонну цедру.
Ретельно перемішайте суміш. До іншої частини сирної маси додайте мак і перемішайте інгредієнти.
Форму для паски застеліть марлею і викладіть сирно-лимонну масу на стінки, залишивши трохи маси для нижньої частини паски. Після цього заповніть простір сирною масою з маком і викладіть решту сиру з лимонною цедрою.
Загорніть сир марлею і поставте паску в холодильник на ніч, вузькою частиною донизу, обов'язково підставивши чашку або миску.
Після цього, дістаньте паску з формочки і зніміть марлю. За бажанням, готову паску можна прикрасити сухофруктами або ягодами.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати шоколадну паску.
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