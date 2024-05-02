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Лимонно-маковая творожная паска: современный рецепт вкусного блюда на Пасху

Как готовить творожную паску с маком на Пасху (коллаж: РБк-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Творожная паска, которая, хотя и менее распространена по сравнению с дрожжевой, тоже, по словам этнологов, является традиционным атрибутом Пасхи. А лимонная творожная паска - современный вариант, который непременно очарует своим необычным вкусом.

О том, как готовить творожную паску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами нутрициолога Оли Пинс.

Что нужно для лимонной творожной паски

Для того чтобы приготовить эту вкусную паску из творога и мака, нужны следующие ингредиенты:

  • Творог 5% - 600 г
  • Мак - 50 г
  • Кипяток - 300-400 мл
  • Масло сливочное - 100 г
  • Сахарная пудра - 100 г
  • Лимонная цедра - из одного лимона
  • Желтый пищевой краситель (или 1 ч. л. куркумы)
  • Форма для творожной паски (или сито)
  • Марля

Как готовить творожную паску с маком и лимоном

Марлю предварительно необходимо постирать и просушить, чтобы она не испортила вкус. Творог лучше выбирать пастообразный, без комочков. Однако в противном случае его можно перетереть через сито или перебить блендером.

Заранее достаньте из холодильника сливочное масло - для более легкого приготовления оно должно быть мягким, комнатной температуры. Мак высыпьте в миску и залейте кипятком, оставьте на 30 минут. После этого слейте лишнюю жидкость с помощью сита.

К творогу добавьте мягкое масло и сахарную пудру. Перемешайте ингредиенты, затем перебейте блендером.

Переложите половину творожной массы в отдельную посуду, в одну часть добавьте куркуму или пищевой краситель, также натрите лимонную цедру.

Тщательно перемешайте смесь. В другую часть творожной массы добавьте мак и перемешайте ингредиенты.

Форму для паски застелите марлей и выложите творожно-лимонную массу на стенки, оставив немного массы для нижней части паски. После этого заполните пространство творожной массой с маком и выложите оставшийся творог с лимонной цедрой.

Заверните творог марлей и поставьте паску в холодильник на ночь, узкой частью вниз, обязательно подставив чашку или миску.

После этого, достаньте паску с формочки и снимите марлю. По желанию, готовую паску можно украсить сухофруктами или ягодами.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить шоколадную паску.

Также рассказывали о том, как готовить паски-крафины.

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