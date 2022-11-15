Лимонний пиріг за копійки: просто змішайте все виделкою

Лимонний пиріг - дуже смачна і ароматна випічка до чаю, яку готувати простіше простого. А коли це ще й дешево, рецепт точно треба брати на озброєння.

Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Рецепт розрахований на діаметр форми 20 см.

Складники:

Яйце – 1 шт.

Цукор – 120 г

Ванільний цукор – 10 г

Сіль – щіпка

Лимон – 1 шт.

Рослинна олія без запаху – 70 г

Молоко – 200 г

Борошно – 240 г

Розпушувач – 10 г

Покрокове приготування

Змішайте яйце зі щіпкою солі, цукром та ванільним цукром. Додайте олію без запаху.

Натріть цедру одного лимона та видавіть сік із нього.

Додайте молоко, борошно та розпушувач. Перемішайте все до однорідного стану.

Вистеліть дно форми пергаментом, змастіть стінки форми вершковим маслом та посипте невеликою кількістю борошна.

Вилийте тісто у форму.

Випікайте пиріг 40-45 хвилин при 180 градусах. Перевірте готовність пирога дерев'яною шпажкою - вона повинна виходити без залишків сирого тіста.