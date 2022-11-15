Лимонный пирог за копейки: просто смешайте все вилкой

Лимонный пирог – очень вкусная и ароматная выпечка к чаю, которую готовить проще простого. А когда это еще и недорого, рецепт точно нужно брать на вооружение.

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой. Рецепт рассчитан на диаметр формы 20 см.

Составляющие:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 120 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Лимон – 1 шт.

Растительное масло без запаха – 70 г

Молоко – 200 г

Мука – 240 г

Разрыхлитель – 10 г

Пошаговое приготовление

Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.

Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок.

Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте все до однородного состояния.

Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки.

Вылейте тесто в форму.

Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой – она должна выходить без остатков сырого теста.