Лимонный пирог за копейки: просто смешайте все вилкой
Лимонный пирог – очень вкусная и ароматная выпечка к чаю, которую готовить проще простого. А когда это еще и недорого, рецепт точно нужно брать на вооружение.
Своим способом поделилась украинская кулинарная блогер Alina FooDee.
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой. Рецепт рассчитан на диаметр формы 20 см.
Составляющие:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
- Лимон – 1 шт.
- Растительное масло без запаха – 70 г
- Молоко – 200 г
- Мука – 240 г
- Разрыхлитель – 10 г
Пошаговое приготовление
Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.
Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок.
Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте все до однородного состояния.
Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки.
Вылейте тесто в форму.
Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой – она должна выходить без остатков сырого теста.
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