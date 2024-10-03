Лілія Ребрик зачарувала відео з найменшою донькою та сином відомого актора: "Починаємо обирати наречених"

На відео присутній актор Олексій Нагрудний, який знайомий багатьом глядачам завдяки телесеріалу "Жіночий лікар" та ролі Юрія Сердюка, зі своїм молодшим сином Євгеном. Поруч стоїть Ребрик, яка тримає 6-місячну Адель на руках. Діти активно розглядають одне одного та виявляють інтерес.

"Починаємо обирати наречених. Пара Євген + Адель співпала", - пожартувала у підписі до відео ведуча.

Як відреагували у мережі

Фоловери Лілії Ребрик та Олексія Нагрудного відразу почали коментувати милу публікацію:

"Ой, там ще у Решетників купа женихів"

"Що може бути миліше"

"Неймовірний сюжет"

"Майбутня зіркова пара"

"Які ж вони чудові"

"Милашки".

Зазначимо, що Олексій Нагрудний виховує зі своєю дружиною, кастинг-директором Світланою Горошковою двох синів: Олександра, якому 15 років, та Євгенія. Малюк народився на початку 2024 року.

Олексій Нагрудний із дружиною (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Лілія Ребрик вже 12 років одружена з хореографом Андрієм Диким. Старшій дочці пари, Діані, 11 років, Поліні - 6, а маленькій Адель - півроку.

Примітно, що ім'я маленької складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої родини - Лілії, Андрія, Діани та Поліни (дочок зіркового сімейства).

Сім'я Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)