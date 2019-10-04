Лилия Ребрик шокировала откровенным признанием о ребенке

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com.liliia.rebrik 2)

Лилия Ребрик откровенно призналась, что не высыпается из-за того, что кормит ребенка грудью

Лилия Ребрик впервые после рождения второго ребенка поделилась подробностями воспитания детей. Известная украинская телеведущая отметила, что они с супругом все делают по дому сами, но услугами няни для 1,5 годовалой малышки Полины не принебрегают. Дело в том, что дочка Лилии все еще на грудном вскармливании и не дает ведущей высыпаться по ночам. Об этом сообщают "Факты".

"Да, это наш такой вызов самим себе. Не геройство, а просто желание. И пока мы кайфуем от того, что являемся "жадными" родителями — видим, как растут наши дочери, какие успехи делают. Старшей семь, и у нее уже наступает первый этап переходного возраста, когда личность берет верх. Бывает, Диана отвечает нам на равных", - поделилась Лилия.

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Лилия отметила, что муж с удовольствием делает дела по дому и помогает ей с хозяйством.

"Кто свободен, тот и занимается. Мы все делаем сами. Если я прихожу поздно, Андрей готовит ужин. Он настоящий папа, муж, мужчина. Не видит ничего зазорного в том, чтобы стать к плите и приготовить еду. Причем делает это потрясающе вкусно! Если он занят, готовлю я", - ответила теледива.

Фото: Лилия Ребрик не высыпается по ночам из-за малышки-дочки (instagram.com.liliia.rebrik 2)

Ведущая призналась, что малышка Полина просыпается по ночам, чтобы поесть и из-за этого телезвезда не высыпается.

"Мало сплю. Полина просыпается по ночам. Представляете, это при моем графике! Я хочу уже покончить с кормлением, но она пока меня не отпускает. Если Диана изначально была папина дочка, то Полина — мамина до мозга костей. О том, чтобы мама пришла домой и поспала, не может быть и речи. Полина тут же меня оккупирует. Но, с другой стороны, это такое счастье! Поэтому я довольна, что в моей жизни все происходит именно так", - подитожила Ребрик.