Лілія Ребрик шокувала відвертим зізнанням про дитину

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com.liliia.rebrik 2)

Лілія Ребрик відверто зізналася, що не висипається через те, що годує дитину грудьми

Лілія Ребрик вперше після народження другої дитини поділилася подробицями виховання дітей. Відома українська телеведуча відзначила, що вони з чоловіком все роблять по будинку самі, але послугами няні для 1,5 однорічної дівчинки Поліни не нехтують. Справа в тому, що донька Лілії все ще на грудному вигодовуванні і не дає ведучій висипатися ночами. Про це повідомляють "Факти".

"Так, це наш такий виклик самим собі. Не геройство, а просто бажання. І поки ми кайфуємо від того, що є "жадібними" батьками — бачимо, як ростуть наші дочки, які успіхи роблять. Старшій сім, і у неї вже настає перший етап перехідного віку, коли особистість бере верх. Буває, Діана відповідає нам на рівних", - поділилася Лілія.

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Лілія зазначила, що чоловік із задоволенням робить справи по дому і допомагає їй з господарством.

"Хто вільний, той і займається. Ми все робимо самі. Якщо я приходжу пізно, Андрій готує вечерю. Він справжній тато, чоловік. Не бачить нічого поганого в тому, щоб стати до плити і приготувати їжу. Причому робить це приголомшливо смачно! Якщо він зайнятий, готую я", - відповіла теледіва.

Фото: Лілія Ребрик не висипається вночі з-за малої доньки (instagram.com.liliia.rebrik 2)

Ведуча зізналася, що дівчинка Поліна прокидається ночами, щоб поїсти і через це телезірка не висипається.

"Мало сплю. Поліна прокидається ночами. Уявляєте, це при моєму графіку! Я хочу покінчити з годуванням, але вона поки мене не відпускає. Якщо Діана спочатку була батькова дочка, то Поліна — мамина до мозку кісток. Про те, щоб мама прийшла додому і поспала, не може бути й мови. Поліна тут же мене окупує. Але, з іншого боку, це таке щастя! Тому я задоволена, що в моєму житті все відбувається саме так", - підсумувала Ребрик.