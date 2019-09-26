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"Зашла и расплакалась": Лилия Ребрик в нежном образе посетила места детства

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.09.2019 - 13:32
"Зашла и расплакалась": Лилия Ребрик в нежном образе посетила места детства
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая побывала в своей школе в родных Черновцах

Телеведущая Лилия Ребрик нередко путешествует в рамках съемок - так, сейчас она в командировке в своем родном городе Черновцы. Конечно же, артистка не упустила случая повидаться с родными и умилила сеть нежным фото со своими родителями, на котором позировала без макияжа. Многие фаны отметили, что Лиля очень похожа на своего папу. Успела телезвезда также зайти в своею родную школу.

На своей странице в Instagram Ребрик поделилась трогательными снимками из счастливого места детства. Ведущая пришла в школу в элегантном платье в пол нежно-розового цвета и туфлях на каблуке.

&quot;Зашла и расплакалась&quot;: Лилия Ребрик в нежном образе посетила места детства

Фото: Лилия Ребрик в Черновцах (instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, она рассекретила, что они там немного поснимали, так что скоро все смогут узнать подробности школьной жизни Ребрик в программе "Ранок з Україною".

Знаменитость с удовольствием позировала с любимыми учителями, учениками школы, а также у входа в нее. По словам Лили, она даже пустила слезу.

Фото: Лилия Ребрик в Черновцах (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я сьогодні наплакалася... була в своїй рідній школі, чернівецька гімназія номер 3. От не повірите, зайшла і розплакалася... І щаслива! 22 роки, як я закінчила школу. А мої вчителі такі ж прекрасні. Дивовижні відчуття зануритися в дитинство. Всі подробиці про моє шкільне життя вже скоро в #ранокзукраїною . Я у вас які спогади про школу?" - поделилась ведущая.

&quot;Зашла и расплакалась&quot;: Лилия Ребрик в нежном образе посетила места детства

Фото: Лилия Ребрик в Черновцах (instagram.com/liliia.rebrik)

Умиленные подписчики поспешили оставить свои отзывы, а также поделиться школьными воспоминаниями, которые не у всех были такими приятными.

  • Неймовірно зворушливо
  • Привіт із Чернівців
  • Вы такая невероятная и настоящая. Восхищаюсь Вами!!!!
  • Красуня
  • Дуже подобається ваша сукня! Ніжна і вишукана водночас! Маю бажання і собі таку придбати.
  • Самі найкращі !!! Це були прекрасні роки дитинства,юності і різноманітних вечорів у школі !!
  • Вау, шикарная красотка
  • Как всегда: яркая, позитивная, солнечная!))) Лилия, когда Вы снова будете в Харькове со спектаклем?
  • Дуже гарні спогади про школу з радістю повернулася би в ті часи
  • Лілічка, ВИ чудові!

&quot;Зашла и расплакалась&quot;: Лилия Ребрик в нежном образе посетила места детства

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами Дианой и Полиной.

Ранее Лилия Ребрик раззадорила сеть жарким танцем с мужем Андрем Диким.

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