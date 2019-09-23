Как 17-летняя девчушка: Лилия Ребрик без макияжа восхитила естественной красотой

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Актриса показала свой образ из постановки по Чехову

Лилия Ребрик - ведущая утреннего эфира, и каждый раз восхищает появлением в эффектных и стильных образах вместе со своим партнером Анатолием Анатоличем. Так, на днях теледива засветила стройные ножки в эффектном зеленом платье с откровенным разрезом. При этом талантливая девушка также играет в театре и на новом фото показала свой образ со спектакля "Дядя Ваня".

Лилия сделала селфи, сидя у зеркала. На артистке - кружевная белая блузка в старинном стиле, ее волосы зачесаны в гладкий хвост, а на лице практически нет макияжа. Что весьма необычно для Ребрик, ведь зачастую она предстает на фото с красивым мейкапом.

"Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою "Дядя Ваня" Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр", - написала актриса.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Отметим, что естественная красота знаменитости также восхитила поклонников - они тут же заявили, что Лилия выглядит на фото, будто 17-летняя школьница, и оставили ей множество комплиментов.

Обожаю Вас без «зубатой» улыбки. Такая нежная естественность

Ого. Тут на 17 вигляд... Крутезна

Без макияжа вы вобще как 17 летняя девчушка!!!

Яка гарнюня без мейк-апу. Як школярочка

Такая милая, как школьница))

Лилия, вы очень красивая.

Молодчинка! Розумна гарна талановита!

Очень милые нежные трогательные

ой дааа..с нюдовым макияжем нравитесь еще больше

Ой какая хорошенькая, точно как девочка

Ви дуже красива і тендітна!

Ніжна, тендітна та мила

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами.

Ранее Лилия Ребрик раззадорила сеть жарким танцем с мужем Андрем Диким.