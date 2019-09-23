Как 17-летняя девчушка: Лилия Ребрик без макияжа восхитила естественной красотой

Актриса показала свой образ из постановки по Чехову
Лилия Ребрик - ведущая утреннего эфира, и каждый раз восхищает появлением в эффектных и стильных образах вместе со своим партнером Анатолием Анатоличем. Так, на днях теледива засветила стройные ножки в эффектном зеленом платье с откровенным разрезом. При этом талантливая девушка также играет в театре и на новом фото показала свой образ со спектакля "Дядя Ваня".
Лилия сделала селфи, сидя у зеркала. На артистке - кружевная белая блузка в старинном стиле, ее волосы зачесаны в гладкий хвост, а на лице практически нет макияжа. Что весьма необычно для Ребрик, ведь зачастую она предстает на фото с красивым мейкапом.
"Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою "Дядя Ваня" Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр", - написала актриса.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Отметим, что естественная красота знаменитости также восхитила поклонников - они тут же заявили, что Лилия выглядит на фото, будто 17-летняя школьница, и оставили ей множество комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами.
Ранее Лилия Ребрик раззадорила сеть жарким танцем с мужем Андрем Диким.