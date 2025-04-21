Лілія Подкопаєва замилувала новим фото з чоловіком і дітьми у стильних вишиванках

Як відомо, спортсменка вже багато років мешкає у США, проте активно підтримує Україну та береже українські традиції. Так, учора вона показала в мережі, як із сім'єю ходила святити до церкви великодній кошик.

"Нехай це свято воскресіння наповнить серця теплом, любов'ю і світлом віри. Нехай кожна молитва долетить до неба, а кожна надія збудеться. У ці дні особливо віримо, що життя і добро сильніші за темряву. Христос Воскрес!", - написала олімпійська чемпіонка у своєму блозі.

На фото вона позує зі своїм чоловіком Ігорем Дубінським, 19-річним сином Вадимом і 5-річною донькою Евеліною.

Для святкового луку Подкопаєва обрала чорні джинси та традиційну українську вишиванку з широкими рукавами. Щоб підкреслити лінію талії, вона одягла також тонкий ремінь.

Діти спортсменки також обрали образи в українській стилістиці: син Вадим доповнив вишиванку синіми штанами й класичними черевиками коричневого кольору, а маленька Евеліна позувала в сукні молочного відтінку з бордовою вишивкою.

Чоловік Лілії Подкопаєвої, бізнесмен Ігор Дубинський, вибрав для святкування Великодня сірий костюм і білу сорочку.



Сім'я Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Як відреагували в мережі

Фоловери знаменитої українки одразу ж почали коментувати її нову публікацію:

"Красива яка ти", - написала телеведуча Марічка Падалко

"Який син красивий"

"Зі святом! Дуже красива сім'я, не вистачає ще однієї красуні"

"Ого який Вадим парубок височезний"

"Які красиві! Вітаю. Син - красень".



Лілія Подкопаєва з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Нагадаємо, Подкопаєва виховує трьох дітей: Вадима, Кароліну та Евеліну.

Першим чоловіком Лілії був бізнесмен Тимофій Нагорний, з яким вона прожила 5 років у шлюбі.

У 2004 році спортсменку пограбували й сильно побили, через що вона опинилася в лікарні та потім довгий час не могла завагітніти.

У 2006 році разом із чоловіком вона усиновила хлопчика Вадима, якому тоді було всього 8 місяців. На етапі усиновлення дитини вона дізналася, що вагітна.

10 листопада 2006 року в неї народилася дочка Кароліна, яку вона назвала на честь своєї близької подруги Ані Лорак.

Другим чоловіком олімпійської чемпіонки став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким вона познайомилася у США. А 2019 року вона приголомшила новиною, що знову вагітна. Того ж року вона народила доньку Евеліну. На той момент олімпійській чемпіонці був 41 рік.



Діти Подкопаєвої у 2019 році (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)