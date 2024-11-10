Лілія Подкопаєва показала красуню-доньку, яку хрестила Ані Лорак: рідкісні фото

Старша донька гімнастки святкує 18-річчя

Так, спортсменка розмістила декілька фото доньки. Дівчинка стала справжньою красунею та чимось схожа на свою маму.

"З днем народження, серденько", - написала Подкопаєва.

Старша донька Подкопаєвої (скріншот)

Гімнастка небагато розповідає про дітей, але іноді ділиться їхніми фото. Минулого року Подкопаєва навіть публікувала відео, на якому показала, як змінювалася її Кароліна.

Що відомо про родину Подкопаєвої

Відома гімнастка виховує трьох дітей. У 2004 році Лілія пережила пограбування, злодії її сильно побили, через що вона опинилася у лікарні. Потім Подкопаєвій казали, що через травми в неї дуже мало шансів завагітніти.

У 2006 році гімнастка та її перший чоловік Тимофій Нагорний усиновили хлопчика Вадима, якому тоді було усього 8 місяців. А вже згодом стало відомо, що Подкопаєва народила доньку. Її назвали Кароліною - на честь співачки Ані Лорак, з якою тоді дружила спортсменка.

Ба більше, артистка стала хрещеною мамою дівчинки. Нині ж, коли Лорак відверто зрадила Україну, Подкопаєва з нею не спілкується.

Старша донька Подкопаєвої та похресниця Лорак (скріншот)

У другому шлюбі, від Ігоря Дубінського, спортсменка народила ще одну доньку - Евеліну. Родина вже багато років мешкає у США.

Діти та чоловік Подкопаєвої (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)