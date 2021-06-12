Лилия Подкопаева оказалась в центре скандала из-за видео с наездом авто на утят: что произошло

В Киеве водитель Mercedes специально наехал на выводок утят и раздавил, когда птицы переходили дорогу. Инцидент попал на видео и вызвал в сети массу возмущения. Но теперь выяснилось, что номерной знак, засветившийся на этом авто, на самом деле принадлежит знаменитой украинской гимнастке и Олимпийской чемпионке Лилии Подкопаевой.

Об этом 12 июня сообщила сама спортсменка в Instagram .

При этом у Подкопаевой другая марка машины - Lexus. Именно на этот внедорожник и зарегистрированы номера "АА9669СС".

Более того, в момент совершения циничного наезда на маленьких утят 11 июня гимнастка со своей семьей находилась в США, где ее дети заканчивают учебный год.

"Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes мне непонятно", - удивляется Подкопаева.

Спортсменка решила обратиться в полицию по данной ситуации, и сейчас ее юристы изучают этот вопрос.

Чемпионка отметила, что после публикации в интернете видео с жестокой расправой над выводком утят на нее посыпалась масса несправедливых упреков и даже угроз от людей, которые были введены в заблуждение указанными номерными знаками на авто.

Скандальный ролик можно посмотреть по этой ссылке (осторожно, видео 18+)!

"Я и моя семья получила много сообщений с угрозами и осуждением, несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался. В нашей семье, мы с любовью относимся к животным и всячески поддерживаем организации защиты животных. Я осуждаю действия водителя, который был за рулем Mercedess, и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь", - пишет Подкопаева.

Также спортсменка опубликовала фото своего Lexus с номерами "АА9669СС".

Лилия Подкопаева показала свой автомобиль, номера которого засветились в видео с наездом на утят в Киеве (фото: instagram.com/podkopayeva_official