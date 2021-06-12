Лилия Подкопаева оказалась в центре скандала из-за видео с наездом авто на утят: что произошло
В Киеве водитель Mercedes специально наехал на выводок утят и раздавил, когда птицы переходили дорогу. Инцидент попал на видео и вызвал в сети массу возмущения. Но теперь выяснилось, что номерной знак, засветившийся на этом авто, на самом деле принадлежит знаменитой украинской гимнастке и Олимпийской чемпионке Лилии Подкопаевой.
Об этом 12 июня сообщила сама спортсменка в Instagram.
При этом у Подкопаевой другая марка машины - Lexus. Именно на этот внедорожник и зарегистрированы номера "АА9669СС".
Более того, в момент совершения циничного наезда на маленьких утят 11 июня гимнастка со своей семьей находилась в США, где ее дети заканчивают учебный год.
"Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes мне непонятно", - удивляется Подкопаева.
Спортсменка решила обратиться в полицию по данной ситуации, и сейчас ее юристы изучают этот вопрос.
Чемпионка отметила, что после публикации в интернете видео с жестокой расправой над выводком утят на нее посыпалась масса несправедливых упреков и даже угроз от людей, которые были введены в заблуждение указанными номерными знаками на авто.
Скандальный ролик можно посмотреть по этой ссылке (осторожно, видео 18+)!
"Я и моя семья получила много сообщений с угрозами и осуждением, несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался. В нашей семье, мы с любовью относимся к животным и всячески поддерживаем организации защиты животных. Я осуждаю действия водителя, который был за рулем Mercedess, и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь", - пишет Подкопаева.
Также спортсменка опубликовала фото своего Lexus с номерами "АА9669СС".
Лилия Подкопаева показала свой автомобиль, номера которого засветились в видео с наездом на утят в Киеве (фото: instagram.com/podkopayeva_official
Отметим, что Лилия Подкопаева не первая, кто стал жертвой ситуации с "клонами" авто - после запуска камер автофиксации нарушений водители стали сталкиваться с ситуациями, когда есть копия машины с такими же номерами или даже с поддельными документами, при этом "двойники" совершают нарушения, а штрафы приходят владельцам оригиналов. Так, ранее мы писали, что делать автомобилистам, если у их машины обнаружился "клон".