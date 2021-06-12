Лілія Подкопаєва опинилася в центрі скандалу через відео з наїздом авто на каченят: що сталося

У Києві водій Mercedes спеціально наїхав на виводок каченят і розчавив, коли птахи переходили дорогу. Інцидент потрапив на відео і викликав в мережі масу обурення. Але тепер з'ясувалося, що номерний знак, що засвітився на цьому авто, насправді належить знаменитій українській гімнастці та Олімпійській чемпіонці Лілії Подкопаєвій.

Про це 12 червня повідомила сама спортсменка в Instagram .

При цьому у Подкопаєвої інша марка машини - Lexus. Саме на цей позашляховик і зареєстровані номери "АА9669СС".

Більш того, в момент здійснення цинічного наїзду на маленьких каченят 11 червня гімнастка зі своєю сім'єю перебувала в США, де її діти закінчують навчальний рік.

"Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив до злоумисників і використовується автомобілем Mercedes мені не зрозуміло", - дивується Подкопаєва.

Спортсменка вирішила звернутися до поліції стосовно даної ситуації, і зараз її юристи вивчають це питання.

Чемпіонка зазначила, що після публікації в інтернеті відео з жорстокою розправою над виводком каченят на неї посипалася маса несправедливих докорів і навіть погроз від людей, які були введені в оману зазначеними номерними знаками на авто.

Скандальний ролик можна подивитися за цим посиланням (обережно, відео 18+)!

"Я і моя родина отримала багато повідомлень з погрозами та осудом, не дивлячись на те, що в ситуації ніхто не розібрався. В нашій родині, ми з любов’ю ставимося до тварин і всіляко підтримуємо організації захисту тварин. Я засуджую дії водія що був за кермом Mercedess і докладу максимум зусиль, щоб встановити його особу. Закликаю громадськість мені в цьому допомогти", - пише Подкопаєва.

Також спортсменка опублікувала фото свого Lexus з номерами "АА9669СС".

Лілія Подкопаєва показала свій автомобіль, номери якого засвітилися у відео з наїздом на каченят у Києві (фото: instagram.com/podkopayeva_official