Ликвидаторам аварии на ЧАЭС помогут получить свои законные выплаты: что для этого нужно

Как это сделать и какую именно можно получить помощь на социальном сервисе HELP Chornobyl – читайте в нашем материале ниже.

Сегодня в Украине, по данным Минсоцполитики, проживает около 200 тысяч ликвидаторов ЧАЭС, и еще полтора миллиона пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Но из-за постоянных изменений в законодательстве, отсутствия общего электронного реестра пострадавших и ликвидаторов, потери данных и устаревшей бюрократической системы, они находятся в постоянном процессе отстаивания своих выплат.

Иногда, неполучение этих выплат отражается на резком снижении их уровня жизни, ведь из-за радиационного облучения в 1986 году, они имеют негативные последствия для здоровья, которые проявляются со временем все больше, а лечение их стоит очень дорого.

"Проблемы чернобыльцев для многих невидимы, как радиация, но - так же разрушительны. Они замалчиваются - также, как когда катастрофа замалчивалась. А люди, чьи вопросы на бумаге как будто давно уже решены, в реальности остаются один на один со своей бедой, без юридической помощи, которую они просто не могут себе позволить", - отмечают основатели проекта HELP Chornobyl.

Как работает HELP Chornobyl

Разработчики HELP Chornobyl из общественной организации "Европейский Институт Чернобыля" создали единую онлайн-систему, куда ликвидаторы могут обратиться за бесплатной первичной юридической консультацией. Они приобщили к проекту опытных профильных юристов, которые много лет работают с ликвидаторами, и вместе разработали CRM систему, что автоматизирует значительную часть их бумажной работы, отнимающую много времени, что значительно повышает стоимость услуги.

По данным, которые пользователь самостоятельно вносит на портале по ссылке, онлайн-система может сама, бесплатно для заявителя, сгенерировать типичные письма, жалобы, обращения, профильные юристы уже отправляют в нужные инстанции.

В дальнейшем, кроме бесплатной онлайн-консультации, у HELP Chornobyl появится перечень юридических услуг, которые могут быть решены онлайн, а также отдельная страница, где каждый сможет помочь некоторым ликвидаторам в затруднительном положении по системе донатов.