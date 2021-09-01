Ліквідаторам аварії на ЧАЕС допоможуть отримати свої законні виплати: що для цього потрібно

Як це зробити і яку саме можна отримати допомогу на соціальному сервісі HELP Chornobyl – читайте в нашому матеріалі нижче.

Сьогодні в Україні, за даними Мінсоцполітики, проживає близько 200 тисяч ліквідаторів ЧАЕС, та ще півтора мільйона постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Але через постійні зміни у законодавстві, відсутність загального електронного реєстру потерпілих та ліквідаторів, втрату даних та застарілу бюрократичну систему, вони знаходяться в постійному процесі відстоювання своїх виплат.

Іноді, неотримання цих виплат відображається на різкому зниженні їх рівня життя, адже через радіаційне опромінення у 1986 році, вони мають негативні наслідки для здоров’я, які проявляються з часом все більше, а лікування їх коштує дуже дорого.

"Проблеми чорнобильців для багатьох невидимі, наче радіація, але - так само руйнівні. Вони замовчуються - так само, як колись замовчувалася катастрофа. А люди, чиї питання на папері наче давно вже вирішені, в реальності лишаються сам на сам зі своєю бідою, без юридичної допомоги, котру вони просто не можуть собі дозволити", - зазначають засновники проєкту HELP Chornobyl.

Як працює HELP Chornobyl

Розробники HELP Chornobyl з громадської організації "Європейський Інститут Чорнобиля"створили єдину онлайн-систему, куди ліквідатори можуть звернутись за безкоштовною первинною юридичною консультацією. Вони долучили до проєкту досвідчених профільних юристів, які багато років працюють з ліквідаторами, та разом розробили CRM систему, яка автоматизує значну частину їх паперової роботи, котра забирає багато часу, що значно здорожчує послуги.

За даними, що користувач самостійно вносить на порталі за посиланням, онлайн-система може сама, безкоштовно для заявника, згенерувати типові листи, скарги, звернення, які профільні юристи вже відправляють у потрібні інстанції.

Надалі, окрім безкоштовної онлайн-консультації, у HELP Chornobyl з’явиться перелік юридичних послуг, які можуть бути вирішені онлайн, а також окрема сторінка, де кожен зможе допомогти деяким ліквідаторам у скрутному становищі за системою донатів.