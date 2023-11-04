Лікувати чи ні: ЛОР пояснив, у яких випадках нежить є серйозним симптомом

Що треба знати про виділення з носа

Нежить - це природний секрет, що виділяє слизова оболонка. Він виконує наступні функції:

захисну

перешкоджає надходженню мікроорганізмів

затримує пил

фільтрує, зігріває та зволожує повітря, яке ми вдихаємо

"Рідкі світлі виділення з носа (слиз) - є абсолютно нормальним явищем. Навіть у великій кількості соплі, шмарклі чи виділення з носа зустрічаються при більшості захворювань верхніх дихальних шляхів. Про носові виділення побутує багато міфів. За консистенцією нежиті пацієнти самі "встановлюють діагноз" і навіть підбирають схему лікування", - заявляють медики.

Чи є нежить важливим симптомом

"При вірусних захворюваннях дихальних шляхів завжди є носові виділення. На початку захворювання вони є прозорими. На 3-4 добу стають густими й тягучими, можуть бути зеленуваті чи жовтого кольору. І це теж нормальний симптом", - пояснюють лікарі.

Чи треба приймати антибіотик

За кольором та консистенцією виділень неможливо визначити наявність бактеріального риносинуситу. Під час огляду лікар оцінює велику кількість ваших скарг, порівнює їх із картиною під час огляду і лише тоді може підібрати адекватну терапію.

"Пам'ятайте, лише 2% від усіх риносинуситів є бактеріальними та потребують антибіотикотерапії", - говорять медики.

Кров у носових виділеннях - це нормально?

"Кров'янисті домішки у носових виділеннях допустимі у невеликій кількості. При висмаркуванні та очищенні носа людина може пошкодити дрібні капіляри слизової оболонки носової порожнини, що призводить до таких симптомів", - кажуть медики.

Якщо такі виділення є довготривалими і супроводжуються рясними кровотечами, які важко зупинити, варто обов'язково звернутися до лікаря.

Чи треба лікувати нежить

"У більшості випадків нежить проходить за 7 днів, лікуєте ви його чи ні. Лікування носить лише симптоматичний характер. Завдання лікаря не вилікувати простуду швидше, а профілактикувати ризик ускладнень і звернути особливу увагу на пацієнтів із групи ризику", - наголошують лікарі.

До групи ризику належать: