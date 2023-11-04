Лікувати чи ні: ЛОР пояснив, у яких випадках нежить є серйозним симптомом

Нежить восени і взимку є частим явищем, але навіть попри поширеність проблеми, люди часто допускають помилок у лікуванні цього симптому.
Про те, чи потрібно лікувати нежить і у яких випадках потрібно приймати антибіотик, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію клініки Rhinoclinika в Instagram.
Нежить - це природний секрет, що виділяє слизова оболонка. Він виконує наступні функції:
"Рідкі світлі виділення з носа (слиз) - є абсолютно нормальним явищем. Навіть у великій кількості соплі, шмарклі чи виділення з носа зустрічаються при більшості захворювань верхніх дихальних шляхів. Про носові виділення побутує багато міфів. За консистенцією нежиті пацієнти самі "встановлюють діагноз" і навіть підбирають схему лікування", - заявляють медики.
"При вірусних захворюваннях дихальних шляхів завжди є носові виділення. На початку захворювання вони є прозорими. На 3-4 добу стають густими й тягучими, можуть бути зеленуваті чи жовтого кольору. І це теж нормальний симптом", - пояснюють лікарі.
За кольором та консистенцією виділень неможливо визначити наявність бактеріального риносинуситу. Під час огляду лікар оцінює велику кількість ваших скарг, порівнює їх із картиною під час огляду і лише тоді може підібрати адекватну терапію.
"Пам'ятайте, лише 2% від усіх риносинуситів є бактеріальними та потребують антибіотикотерапії", - говорять медики.
"Кров'янисті домішки у носових виділеннях допустимі у невеликій кількості. При висмаркуванні та очищенні носа людина може пошкодити дрібні капіляри слизової оболонки носової порожнини, що призводить до таких симптомів", - кажуть медики.
Якщо такі виділення є довготривалими і супроводжуються рясними кровотечами, які важко зупинити, варто обов'язково звернутися до лікаря.
"У більшості випадків нежить проходить за 7 днів, лікуєте ви його чи ні. Лікування носить лише симптоматичний характер. Завдання лікаря не вилікувати простуду швидше, а профілактикувати ризик ускладнень і звернути особливу увагу на пацієнтів із групи ризику", - наголошують лікарі.
До групи ризику належать:
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