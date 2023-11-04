Лечить или нет: ЛОР объяснил, в каких случаях насморк является серьезным симптомом

Что нужно знать о выделении из носа

Насморк - это естественный секрет, который выделяет слизистая. Он выполняет следующие функции:

защитную

препятствует поступлению микроорганизмов

задерживает пыль

фильтрует, согревает и увлажняет воздух, который мы вдыхаем

"Жидкие светлые выделения из носа (слизь) - являются абсолютно нормальным явлением. Даже в большом количестве сопли или выделения из носа встречаются при большинстве заболеваний верхних дыхательных путей. О носовых выделениях бытует много мифов. По консистенции насморка пациенты сами "устанавливают диагноз" и даже подбирают схему лечения", - заявляют медики.

Является ли насморк важным симптомом

"При вирусных заболеваниях дыхательных путей всегда есть носовые выделения. В начале заболевания они прозрачны. На 3-4 сутки становятся густыми и тягучими, могут быть зеленоватые или желтого цвета. И это тоже нормальный симптом", - объясняют врачи.

Нужно ли принимать антибиотик

По цвету и консистенции выделений невозможно определить наличие бактериального риносинусита. Во время осмотра врач оценивает большое количество ваших жалоб, сравнивает их с картиной при осмотре и только тогда может подобрать адекватную терапию.

"Помните, только 2% всех риносинуситов являются бактериальными и нуждаются в антибиотикотерапии", - говорят медики.

Кровь в носовых выделениях - это нормально?

"Кровянистые примеси в носовых выделениях допустимы в небольшом количестве. При высморкании и очищении носа человек может повредить мелкие капилляры слизистой носовой полости, что приводит к таким симптомам", - говорят медики.

Если такие выделения являются длительными и сопровождаются обильными кровотечениями, которые трудно остановить, следует обязательно обратиться к врачу.

Нужно ли лечить насморк

"В большинстве случаев насморк проходит за 7 дней, лечите вы его или нет. Лечение носит только симптоматический характер. Задача врача не вылечить простуду быстрее, а профилактиковать риск осложнений и обратить особое внимание на пациентов из группы риска", - подчеркивают врачи.

К группе риска относятся: