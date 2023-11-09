Лечение новорожденных в Украине: за какие медицинские услуги родители не должны платить
В Украине младенцы, родившиеся преждевременно или с тяжелыми патологиями, имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Следует знать, какие услуги для детей бесплатны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Telegram Национальной службы здоровья Украины.
Что следует знать
Младенцы, рожденные преждевременно, нуждаются в специализированной медицинской помощи. Такая помощь называется неонатальной. Она бесплатна для пациента, ведь ее покрывает Программа медицинских гарантий.
Пакет называется "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях". Договор с НСЗУ по этому пакету имеют более 90 заведений.
Эксперты говорят, если младенец родился преждевременно, то в роддоме должны либо перевести ребенка в специальное отделение, либо вызвать выездную неонатальную бригаду из перинатального центра.
Что входит в перечень услуг для преждевременно рожденных младенцев:
- интенсивная терапия
- необходимые лабораторные и инструментальные исследования
- скрининг на редкие заболевания
- обеспечение дыхательной поддержки
- парентеральное питание
- офтальмологический и аудиологический скрининги
- лекарства из Нацперечня и поставляемые Минздравом и за счет других программ
- врачебный и медсестринский уход 24/7
Что получают родители или опекуны маленьких пациентов:
- психологическое сопровождение
- обучение по уходу за ребенком и его развитием. Также о предотвращении возможных осложнений и соблюдении рекомендаций на всех этапах помощи
- обучение, как пользоваться специальным оборудованием для ребенка и средствами альтернативной коммуникации в природной среде
- возможность выбрать медицинское учреждение для реабилитации ребенка
Как помощь при родах бесплатная
Украинки могут рассчитывать на бесплатные роды в больницах, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Медицинская помощь при родах". Такая помощь покрывается Программой медицинских гарантий.
НСЗУ платит более 15 тыс. грн за роды, а за комплексные услуги для матери и младенца - почти 20 тысяч.
Для роженицы бесплатными в пределах пакета есть следующие услуги:
- медицинская помощь с обеспечением условий для проведения партнерских родов
- ведение осложненных родов с применением акушерских интервенций
- ургентное или плановое кесарево сечение
- снижение ощущения боли у женщины
- лабораторные исследования 24/7, инструментальные исследования (УЗИ, КТГ, ЭКГ)
- интенсивная терапия
- оказание психологической поддержки
- питание женщин в условиях стационара
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