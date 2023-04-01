Ліки за рецептом. Тримайте список препаратів, які уже не можна купити в аптеці вільно

Знеболювальні та жарознижувальні

За рецептом відпускаються знеболювальні з сильною дією: наприклад, кетанов, трамадол. А також препарати в ампулах - анальгін, ношпа, спазмалгон, але цьому ці ж препарати у таблетках будуть у вільному продажу.

Німесіл та його аналоги - тільки за е-рецептом. Розчини для знеболювання Інфулган, Анапірон, Парамол, Бупірол, Блімол також продаватимуть за рецептом.

Усі знеболювальні, які виготовлені на основі парацетамолу та ібупрофену - можна буде купити без рецепта.

Німесіл і його аналоги продаватимуть тільки по рецепту, а засоби на основі парацитамолу - без (скришот)

Гормональні препарати

Усі гормональні препарати відпускаються тільки за рецептом. У тому ж числі гормональні контрацептиви й медикаменти для екстреної контрацепції Постинор. Це засіб найефективніший в першу добу після незахищеного статевого акту, аби запобігти небажаній вагітності.

Також за рецептом продаватимуть деякі гормональні мазі і креми, наприклад, на Момедерм, Бетаметазон, Тримістин, Дермовейт, Гіоксизон, Тридерм.

А ще гормональні препарати для лікування щитоподібної залози - Тироксин L-тироксин або Еутірокс відпускаються за рецептом.

Гормональні контрацептиви продають за рецептом (скриншот tabletki.ua)

Медикаменти проти гіпертонії

Препарати для зниження артеріального тиску такі як Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол, Еналаприл, Амлодипін, Ліпразид, Трипліксам, Амлодипін продаються за рецептом.

Також сечогінні засоби Фуросемід, Верошпірон, Фуросемід, Афирон, Діакарб.

Для купівлі препаратів для зниження тиску потрібен рецепт (скриншот tabletki.ua)

Ліки при серцево-судинних хворобах

Корвалол і валокордин у 50 мл флаконах продають за рецептом, у менших флаконах - без.

Магнікор або Кардіомагніл в упакуваннях на 100 таблеток продають за рецептом, ці ж препарати в упаковках на 30 таблеток можна купити без рецепта.

На купівлю Етилового спирту від 70 мл. також потрібен рецепт. А також для купівлі цих препаратів: Юперіо, Кордарон, Етацизин, Лідокаїн, Магнію сульфат, Бісопролол, Вазипіл.

Корвалол у флаконах 50 мл доступний тільки за рецептом (скриншот tabletki.ua)

Препарати проти кашлю

Всі кодеїновмісні препарати і ліки на основі сальбутамолу (його використовують для інгаляцій) - за рецептом.

Більшість препаратів для інгаляцій, в тому числі Беродуал - за рецептом.

Протикашльові засоби, які не містять кодеїну, рослинні препарати симптоматичної дії (мікстури, сиропи) відпускатимуться без рецепта.

Всі кодеїновмісні препарати відпускатимуть за рецептом (скриншот tabletki.ua)

Ліки проти алергії

Діазолін, Лоратадин, L-цет, Едем, Цетрин, Супрастин і та більшість препаратів від алергії, які приймають внутрішньо (таблетки, капсули та ін'єкції) залишаються у вільному доступі. Але Супрастин в ампулах тільки за рецептом.

При цьому мазі та гелі від алергії такі як Синафлану мазь, Бетасалік, Кремген, Бетаметазон продаватимуть за рецептом.

Супрастин в ампулах продаватимуть за рецептом, у таблетках - без (скриншот tabletki.ua)

Антидепресанти

Препарати, які призначають при депресивних станах такі як Золофт, Флуоксетин, Амітриптилін, Міасер, Есциталопрам і т.д. продаватимуть за рецептом.

Антидепресанти відпускатимуть за рецептом (скриншот tabletki.ua)

Як перевірити, чи ліки є рецептурними

Повний перелік усіх зареєстрованих в Україні препаратів є у Державному реєстрі лікарських засобів. Там можна перевірити, які медикаменти відпускають без рецепта, а які - з ним.

У віконечку для пошуку потрібно ввести назву препарату, а тоді відкрити реєстраційне посвідчення лікарського засобу (крайня ліва колонка у таблиці), та у профілі лікарського засобу знайти рядок Умови відпуску. Там буде інформація про умови продажу цього медикаменту.

Як отримати е-рецепт

Виписати е-рецепт має лікар. Під час огляду він, за потреби, зареєструє пацієнта в електронній системі охорони здоров'я та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції для застосування препаратів.

Далі лікар відправляє пацієнтові рецепт. У ньому вказано код, який треба буде назвати в аптеці. Використати його можна лише раз.

Придбати ліки за е-рецептом можна в аптеці протягом 10 днів, якщо це наркотичні (психотропні) ліки, та протягом 30 днів для усіх інших рецептурних засобів.

Що треба знати про купівлю рецептурних препаратів (скриншот)