Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", якщо ваш лікар відсутній

У МОЗ розповіли, як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", коли ваш лікар тимчасово відсутній.

Як отримати медикаменти, якщо ваш лікар відсутній

"Якщо вам потрібно отримати рецепт на препарати за програмою "Доступні ліки", а ваш лікар відсутній, наприклад, захворів, - отримати рецепт без зайвих затягувань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну", - йдеться у повідомленні.

Про заміну повідомляють:

оголошенням у медзакладі;

на сайті медзакладу;

на сторінці в соціальній мережі;

телефоном пацієнтам, які були записані до цього лікаря.

Якщо лікаря нема на робочому місці через непередбачувані обставини, то медустанова повідомляє про це в перший же день.

Новий лікар може виписати потрібний рецепт на основі даних, що в Електронній системі охорони здоров’я.

Які препарати можна отримати за програмою

Програма "Доступні ліки" охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів.

У 2022 році програму розширили двома новими напрямами: додалися ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень.

Також до програми входять препарати для лікування цукрового та нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів й епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів.

У 2023 році програму розширюватимуть. До неї уже включили імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію. Також до програми увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.

Повний перелік препаратів, які доступні за цією програмою, можна переглянути тут - реєстр лікарських засобів.