Доступні ліки: хто може отримати препарати безкоштовно
Українці можуть отримати деякі медикаменти безкоштовно або з частковою оплатою. Це можна зробити у рамках програми "Доступні ліки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Програма "Доступні ліки" працює для пацієнтів з:
- серцево-судинними захворюваннями;
- хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів;
- цукровим діабетом II типу, цукровим діабетом I типу, нецукровим діабетом;
- хворобою Паркінсона;
- розладами поведінки і психіки;
- епілепсією, для імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації.
"Доступні ліки" поширюється на понад 400 препаратів. Актуальний перелік лікарських засобів розміщено на сайті Національної служби здоров’я України.
Як отримати ліки безкоштовно або з частковою оплатою
Пацієнти повинні звернутися:
- для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу - до сімейного лікаря;
- для лікування розладів психіки та поведінки - до психіатра;
- епілепсії - до психіатра або невролога;
- план лікування інсуліном прописує лікар-ендокринолог, а наступні рецепти - сімейні лікарі;
- проти нецукрового діабету схему лікування та перший рецепт теж має виписати ендокринолог, наступні рецепти - сімейні лікарі.
Лікар випише електронний рецепт, а повторний уже можна буде отримувати у разі необхідності дистанційно.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.
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