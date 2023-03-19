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Доступні ліки: хто може отримати препарати безкоштовно

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Україна, Неділя 19 березня 2023 08:47
Доступні ліки: хто може отримати препарати безкоштовно Фото: українцям пояснили, які ліки можна отримати безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати деякі медикаменти безкоштовно або з частковою оплатою. Це можна зробити у рамках програми "Доступні ліки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Програма "Доступні ліки" працює для пацієнтів з:

  • серцево-судинними захворюваннями;
  • хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів;
  • цукровим діабетом II типу, цукровим діабетом I типу, нецукровим діабетом;
  • хворобою Паркінсона;
  • розладами поведінки і психіки;
  • епілепсією, для імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації.

"Доступні ліки" поширюється на понад 400 препаратів. Актуальний перелік лікарських засобів розміщено на сайті Національної служби здоров’я України.

Як отримати ліки безкоштовно або з частковою оплатою

Пацієнти повинні звернутися:

  • для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу - до сімейного лікаря;
  • для лікування розладів психіки та поведінки - до психіатра;
  • епілепсії - до психіатра або невролога;
  • план лікування інсуліном прописує лікар-ендокринолог, а наступні рецепти - сімейні лікарі;
  • проти нецукрового діабету схему лікування та перший рецепт теж має виписати ендокринолог, наступні рецепти - сімейні лікарі.

Лікар випише електронний рецепт, а повторний уже можна буде отримувати у разі необхідності дистанційно.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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доступні ліки Мінстерство охорони здоров'я України
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