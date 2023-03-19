Доступні ліки: хто може отримати препарати безкоштовно

Фото: українцям пояснили, які ліки можна отримати безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці можуть отримати деякі медикаменти безкоштовно або з частковою оплатою. Це можна зробити у рамках програми "Доступні ліки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Програма "Доступні ліки" працює для пацієнтів з: серцево-судинними захворюваннями;

хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів;

цукровим діабетом II типу, цукровим діабетом I типу, нецукровим діабетом;

хворобою Паркінсона;

розладами поведінки і психіки;

епілепсією, для імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації. "Доступні ліки" поширюється на понад 400 препаратів. Актуальний перелік лікарських засобів розміщено на сайті Національної служби здоров’я України. Як отримати ліки безкоштовно або з частковою оплатою Пацієнти повинні звернутися: для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу - до сімейного лікаря;

для лікування розладів психіки та поведінки - до психіатра;

епілепсії - до психіатра або невролога;

план лікування інсуліном прописує лікар-ендокринолог, а наступні рецепти - сімейні лікарі;

проти нецукрового діабету схему лікування та перший рецепт теж має виписати ендокринолог, наступні рецепти - сімейні лікарі. Лікар випише електронний рецепт, а повторний уже можна буде отримувати у разі необхідності дистанційно.