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У лікарні Дніпра знайшли нацгвардійця, якого вважали загиблим

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Середа 05 квітня 2023 15:29
У лікарні Дніпра знайшли нацгвардійця, якого вважали загиблим Андрій Даньо з важким пораненням перебуває у госпіталі Дніпра (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Боєць Національної гвардії України з Івано-Франківська Андрій Даньо, про смерть якого повідомлялось напередодні, живий. 27-річний військовий перебуває у важкому стані в лікарні Дніпра.

Про це повідомив речник підрозділу Нацгвардії в Івано-Франківську Василь Балан у коментарі "Суспільному".

Що відомо про Андрія Даньо

"Андрій Даньо - поранений під час артобстрілу. Він перебуває в госпіталі", - заявив Балан.

Про смерть нацгвардійця повідомила 4 квітня 2023 року його мати - Світлана Федорович на своїй сторінці у Facebook. Пізніше вона також підтвердила, що її син перебуває у лікарні.

"Андрій знайшовся живий. У лікарні в Дніпрі, в реанімації у важкому стані. Дякую всім за підтримку. Молімося", - написала Світлана Федорович.

У лікарні Дніпра знайшли нацгвардійця, якого вважали загиблимУ лікарні Дніпра знайшли нацгвардійця, якого вважали загиблимАндрій Даньо з важким пораненням перебуває у госпіталі Дніпра (фото: Facebook.com/ Andriy Danio)

Відомо, що Андрій Даньо народився 3 грудня 1995 року. Вивчав комп'ютерну інженерію у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Даньо пішов добровольцем на фронт. Торік він отримав відзнаку "За бойову звитягу".

У лікарні Дніпра знайшли нацгвардійця, якого вважали загиблимВідзнака Андрія Даньо (фото: Рravda.if)

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