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В больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали погибшим

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Среда 05 апреля 2023 15:29
В больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали погибшим Андрей Даньо с тяжелым ранением находится в госпитале Днепра (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Боец Национальной гвардии Украины из Ивано-Франковска Андрей Даньо, о смерти которого сообщалось накануне, жив. 27-летний военный находится в тяжелом состоянии в больнице Днепра.

Об этом сообщил спикер подразделения Нацгвардии в Ивано-Франковске Василий Балан в комментарии "Суспільному".

Что известно об Андрее Даньо

"Андрей Даньо - ранен во время артобстрела. Он находится в госпитале", - заявил Балан.

О смерти нацгвардейца сообщила 4 апреля 2023 года его мать - Светлана Федорович на своей странице в Facebook. Позже она также подтвердила, что ее сын находится в больнице.

"Андрей нашелся жив. В больнице в Днепре, в реанимации в тяжелом состоянии. Спасибо всем за поддержку. Молимся", - написала Светлана Федорович.

В больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали погибшимВ больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали погибшимАндрей Даньо с тяжелым ранением находится в госпитале Днепра (фото: Facebook.com/Andriy Danio)

Известно, что Андрей Даньо родился 3 декабря 1995 года. Изучал компьютерную инженерию в национальном университете Прикарпатья им. В. Стефаника.

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Даньо ушел добровольцем на фронт. В прошлом году он получил награду "За боевую доблесть".

В больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали погибшимНаграда Андрея Даньо (фото: Рravda.if)

Ранее мы рассказывали о том, что врачи спасли воина ВСУ с тяжелым ранением головы.

Недавно мы писали о том, что из сердца раненого украинского воина врачи извлекли обломок снаряда.

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