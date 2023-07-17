Лікарка розповіла, кому з українців особливо небезпечна літня спека

Як впливає спека на роботу серця?

За словами медика, генетично ми адаптовані до м'яких літніх температур до +25-27градусів, тому рекордні позначки не проходять безслідно для серцево-судинної системи.

Під час сильної спеки відбуваються такі процеси в організмі:

збільшується частота серцевих скорочень

підвищується тиск

розширюються периферичні судини

набрякають ноги

зростає ймовірність утворення тромбів

Особливо шкідливі для здоров'я різкі температурні стрибки.

"Спочатку роботі серця допомагають резервні сили організму, але вони не безмежні. Тому серцево-судинну систему необхідно у цей період підтримати", - зазначила лікарка.

Як допомогти серцю в спеку

Кардіолог поділилася кількома дієвими порадами, дотримуватися яких варто як людям з ССЗ, так і всім іншим: