Лікарка розповіла, кому з українців особливо небезпечна літня спека

Спекотна погода погано впливає на всіх без винятку, а от для українців з серцево-судинними захворюваннями високі градуси особливо небезпечні. Тож українцям, які мають ССЗ, треба особливо берегтися.
Як спека впливає на роботу серця, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Ярослава Гільова.
За словами медика, генетично ми адаптовані до м'яких літніх температур до +25-27градусів, тому рекордні позначки не проходять безслідно для серцево-судинної системи.
Під час сильної спеки відбуваються такі процеси в організмі:
Особливо шкідливі для здоров'я різкі температурні стрибки.
"Спочатку роботі серця допомагають резервні сили організму, але вони не безмежні. Тому серцево-судинну систему необхідно у цей період підтримати", - зазначила лікарка.
Кардіолог поділилася кількома дієвими порадами, дотримуватися яких варто як людям з ССЗ, так і всім іншим:
Раніше ми писали, який алкоголь є найбільш небезпечним в спекотну погоду.
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