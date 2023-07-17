Врач рассказала, кому из украинцев особенно опасна летняя жара

Как влияет жара на работу сердца?

По словам медика, генетически мы адаптированы к мягким летним температурам до +25-27 градусов, поэтому рекордные отметки не проходят бесследно для сердечно-сосудистой системы.

Во время сильной жары происходят следующие процессы в организме:

увеличивается частота сердечных сокращений

повышается давление

расширяются периферические сосуды

отекают ноги

растет вероятность образования тромбов

Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки.

"Сначала работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны. Поэтому сердечно-сосудистую систему необходимо в этот период поддержать", - отметила врач.

Как помочь сердцу в жару

Кардиолог поделилась несколькими действенными советами, придерживаться которых следует как людям с ССЗ, так и всем остальным: