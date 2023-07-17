Врач рассказала, кому из украинцев особенно опасна летняя жара

Жаркая погода плохо влияет на всех без исключения, а вот для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокие градусы особенно опасны. Поэтому украинцам, у которых есть ССЗ, нужно особенно беречься.
Как жара влияет на работу сердца, в Instagram рассказала врач-кардиолог Ярослава Гильова.
По словам медика, генетически мы адаптированы к мягким летним температурам до +25-27 градусов, поэтому рекордные отметки не проходят бесследно для сердечно-сосудистой системы.
Во время сильной жары происходят следующие процессы в организме:
Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки.
"Сначала работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны. Поэтому сердечно-сосудистую систему необходимо в этот период поддержать", - отметила врач.
Кардиолог поделилась несколькими действенными советами, придерживаться которых следует как людям с ССЗ, так и всем остальным:
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