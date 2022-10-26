Лікарка розповіла, у яких випадках від алкоголю можна померти

У яких випадках від алкоголю можна померти

Механічна асфіксія блювотними масами.

Організм дуже розумний, і намагається якнайшвидше евакуювати дратівливий агент (в даному випадку - алкоголь) тому розвивається блювота, а в стані алкогольного сп'яніння можна захлинутися блювотними масами.

Синдром Меллорі - Вейса.

Гострі лінійні розриви слизової оболонки стравоходу і кардіального відділу шлунка при рецедуючої блювоті, вони супроводжуються кровотечею. Кровотеча з цих розривів може стати смертельною.

Панкреонекроз – некроз підшлункової залози.

Це дуже чутлива залоза до алкоголю. Ферменти з підшлункової залози потрапляють у кров, а сама підшлункова "розкладається".

Параліч дихального центру.

Це з тим, що алкоголь пригнічує дію нервової системи та порушує кровопостачання. Передозування може спровокувати параліч дихального центру.

Отруєння метанолом.

Не весь алкоголь якісний, метанол це теж спирт, але його використовують у розчинниках, технічних рідинах. Смак і запах такий самий, як у етилового спирту.

У разі вживання алкоголю може статися все, що завгодно. Умисне чи ненавмисне вбивство, суїцид, побутові скандали тощо.

Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю немає!