Врач рассказала, в каких случаях от алкоголя можно умереть

Алкоголь - это вещество, которое не так безобидно, как многие думают. От спиртных напитков также происходят летальные случаи.
Доктор Виктория Пьец из Львова рассказала в Instagram, почему от алкоголя можно умереть.
Механическая асфиксия рвотными массами.
Организм очень умен, и старается как можно быстрее эвакуировать раздражительный агент (в данном случае – алкоголь) поэтому развивается рвота, а в состоянии алкогольного опьянения можно захлебнуться рвотными массами.
Синдром Мэллори – Вейса.
Острые линейные разрывы слизистой пищевода и кардиального отдела желудка при рецедирующей рвоте, они сопровождаются кровотечением. Кровотечение из этих разрывов может стать смертельным.
Панкреонекроз – некроз поджелудочной железы.
Это очень чувствительная железа к алкоголю. Ферменты из поджелудочной железы попадают в кровь, а сама поджелудочная "разлагается".
Паралич дыхательного центра.
Это связано с тем, что алкоголь подавляет действие нервной системы и нарушает кровоснабжение. Передозировка может спровоцировать паралич дыхательного центра.
Отравление метанолом.
Не весь алкоголь качественный, метанол это тоже спирт, но его используют в растворителях, технических жидкостях. Вкус и запах такой же как у этилового спирта.
В случаях употребления алкоголя может произойти все что угодно. Умышленное или непреднамеренное убийство, суицид, бытовые скандалы и тому подобное.
Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует!
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Кстати, исследователи выяснили влияние выпивки на фертильность у мужчин.