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Врач рассказала, в каких случаях от алкоголя можно умереть

Фото: Алкоголь может приводить к смерти (freepok.com)
Автор: Людмила Жукова

Алкоголь - это вещество, которое не так безобидно, как многие думают. От спиртных напитков также происходят летальные случаи.

Доктор Виктория Пьец из Львова рассказала в Instagram, почему от алкоголя можно умереть.

В каких случаях от спиртного можно умереть

Механическая асфиксия рвотными массами.

Организм очень умен, и старается как можно быстрее эвакуировать раздражительный агент (в данном случае – алкоголь) поэтому развивается рвота, а в состоянии алкогольного опьянения можно захлебнуться рвотными массами.

Синдром Мэллори – Вейса.

Острые линейные разрывы слизистой пищевода и кардиального отдела желудка при рецедирующей рвоте, они сопровождаются кровотечением. Кровотечение из этих разрывов может стать смертельным.

Панкреонекроз – некроз поджелудочной железы.

Это очень чувствительная железа к алкоголю. Ферменты из поджелудочной железы попадают в кровь, а сама поджелудочная "разлагается".

Паралич дыхательного центра.

Это связано с тем, что алкоголь подавляет действие нервной системы и нарушает кровоснабжение. Передозировка может спровоцировать паралич дыхательного центра.

Отравление метанолом.

Не весь алкоголь качественный, метанол это тоже спирт, но его используют в растворителях, технических жидкостях. Вкус и запах такой же как у этилового спирта.

В случаях употребления алкоголя может произойти все что угодно. Умышленное или непреднамеренное убийство, суицид, бытовые скандалы и тому подобное.

Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует!

Читайте также, откуда взялся миф, что алкоголь может защитить от радиации.

Кстати, исследователи выяснили влияние выпивки на фертильность у мужчин.

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алкоголь