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Лікарі заборонили Віталію Кіму ходити: що трапилося

Віталій Кім травмувався (фото: instagram.com/kimkimvitalii)
Автор: Тетяна Самарук

Віталій Кім отримав серйозну травму ноги і тепер змушений, згідно до рекомендацій лікарів, обмежити свою рухливість.

Про це глава Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото наслідків травми.

Що трапилося з Кімом

За словами чиновника, він травмувався під час занять спортом.

"Спорт - це життя. Правда, бувають нюанси. Травмував ногу (надрив м'язу),"- написав Кім.

Він додав, що "відбрехався від гіпсу", але лікарі "ходити забороняють".

Однак це не завадить голові Миколаївської ОВА виконувати свої посадові обов'язки.

"На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2-3 тижні", - резюмував Кім.

Віталій Кім травмував ногу (фото: instagram.com/kimkimvitalii)

У коментарях українці бажають Кіму якнайшвидшого одужання.

"Бережіть себе. Ви дуже потрібні нам, потрібні Україні", - пишуть юзери.

Додамо, що Віталій Олександрович полюбляє займатися спортом. Судячи з усього, це захоплення привив йому батько, який був заслуженим тренером з баскетболу й гравцем молодіжної збірної СРСР.

Раніше Кім попереджав, що від його імені телефонують шахраї.

Також ми писали про секс-символів війни, які підкорили серця мільйонів українок. Серед них - Віталій Ким.

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МиколаївтравмаВиталий Ким