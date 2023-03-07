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Врачи запретили Виталию Киму ходить: что случилось

Виталий Ким травмировался (фото: instagram.com/kimkimvitalii)
Автор: Татьяна Самарук

Виталий Ким получил серьезную травму ноги и теперь вынужден, согласно рекомендациям врачей, ограничить свою подвижность.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации сообщил в своем Instagram, опубликовав фото последствий травмы.

Что случилось с Кимом

По словам чиновника, он травмировался на занятиях спортом.

"Спорт - это жизнь. Правда, бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцу),"- написал Ким.

Он добавил, что "отврался от гипса", но врачи "ходить запрещают".

Однако это не помешает главе Николаевской ОВА исполнять свои должностные обязанности.

"На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", - резюмировал Ким.

Виталий Ким травмировал ногу (фото: instagram.com/kimkimvitalii)

В комментариях украинцы желают Киму скорейшего выздоровления.

"Берегите себя. Вы очень нужны нам, нужны Украине", - пишут юзеры.

Добавим, что Виталий Александрович любит заниматься спортом. Судя по всему, этот восторг привил ему отец, который был заслуженным тренером по баскетболу и игроком молодежной сборной СССР.

Ранее Ким предупреждал, что от его имени звонят мошенники.

Также мы писали о сексе-символах войны, которые покорили сердца миллионов украинок. Среди них - Виталий Ким.

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НиколаевтравмаВиталий Ким