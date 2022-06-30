Ким предупредил, что от его имени звонят мошенники: что произошло

Мошенники совершают звонки якобы от имени главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Они просят о "помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима во время видеообращения.

"Есть информация, что от моего имени идут звонки и просят помощь. Официально говорю - у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить. Точка", - отметил руководитель области.

По его словам, номер, с которого звонили, уже вычислили - офис мошенников находится в Днепре.

Ким также напомнил, что в области началась уборочная, а вместе с ней образовались конфликты на территории региона.

"Не надо ссориться. Садитесь за стол переговоров", - призвал глава ОВА.

Напомним, недавно Ким предупредил, что в Николаевской области ситуация опаснее, чем три недели назад, поскольку российские войска обстреливают регион в разы чаще.

Добавим, сегодня стало известно, что в результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве погибли шесть человек.

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