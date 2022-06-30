ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ким предупредил, что от его имени звонят мошенники: что произошло

Новина українською →
Николаев, Четверг 30 июня 2022 10:45
Ким предупредил, что от его имени звонят мошенники: что произошло Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мошенники совершают звонки якобы от имени главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Они просят о "помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима во время видеообращения.

"Есть информация, что от моего имени идут звонки и просят помощь. Официально говорю - у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить. Точка", - отметил руководитель области.

По его словам, номер, с которого звонили, уже вычислили - офис мошенников находится в Днепре.

Ким также напомнил, что в области началась уборочная, а вместе с ней образовались конфликты на территории региона.

"Не надо ссориться. Садитесь за стол переговоров", - призвал глава ОВА.

Напомним, недавно Ким предупредил, что в Николаевской области ситуация опаснее, чем три недели назад, поскольку российские войска обстреливают регион в разы чаще.

Добавим, сегодня стало известно, что в результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве погибли шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская ОГА Виталий Ким
NEWS
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией