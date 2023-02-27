Лікарі врятували хлопчика з Бахмута з уламком російського снаряда, що застряг біля серця (відео)

Під обстріл російських окупантів Микита потрапив наприкінці січня, коли разом із двоюрідним братом і племінником пішов по воду в районі нового ринку в Бахмуті.

Як розповіла сестра підлітка Ольга Кучерява, їй тоді зателефонував двоюрідний брат і повідомив, що хлопчик потрапив до лікарні у тяжкому стані, а племінник загинув одразу на місці.

Підлітка спочатку доставили до Краматорська з важкими мінно-вибуховими пораненнями, численними переломами та пошкодженням лівої легені. Там пацієнту надали першу допомогу, а далі відвезли до Дніпра.

Коли стан підлітка стабілізувався, його евакуаційним потягом доставили до Львова, де провели складні операції.

Підлітка з Бахмута доправили до лікарні Львова у стабільному тяжкому стані (фото: скріншот з відео)

"Залишилося там кілька сотень частинок міліметра до того, що цей уламок мав пошкодити стінку судини. Якимось дивом уламок застряг між двома судинами, не пошкодивши їх стінку", - розповів завідувач хірургічного відділення Олександр Калинчук.

Він додав, що якби уламок снаряда повністю розірвав стінку судини, тоді дитина загинула б на місці від критичної кровотечі.

Оперували Микиту двічі. Спершу хірурги витягли уламок із грудей.

Медики зазначили, що стороннє тіло зупинилося за кілька міліметрів від аорти. Уламок був приблизно 3 на 3 сантиметри, мав нерівні краї.

Уламок російського снаряда, що застряг біля серця, витягли з тіла хлопчика (фото: скріншот з відео)

"Біля нього було ще кілька дрібних уламків, які також були вдало видалені", - каже Калинчук.

Лікар зазначає, що хлопчик народився у сорочці.

Хірурги витягли з тіла Микити уламки, що залишилися, і тепер його життю більше нічого не загрожує. Проте підлітка попереду чекає тривала реабілітація.

Відео: львівські хірурги врятували підлітка з Бахмута, який отримав тяжкі поранення внаслідок російського обстрілу