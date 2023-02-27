Врачи спасли мальчика из Бахмута с застрявшим возле сердца осколком российского снаряда (видео)

Под обстрел российских оккупантов Никита попал в конце января, когда вместе с двоюродным братом и племянником пошел за водой в районе нового рынка в Бахмуте.

Как рассказала сестра подростка Ольга Кучерявая, ей тогда позвонил двоюродный брат и сообщил, что мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, а племянник погиб сразу на месте.

Подростка сначала доставили в Краматорск с тяжелыми минно-взрывными ранениями, многочисленными переломами и повреждением левого легкого. Там пациенту оказали первую помощь, а далее отвезли в Днепр.

Когда состояние подростка стабилизировалось, его эвакуационным поездом привезли во Львов, где провели сложные операции.

Подростка из Бахмута доставили в больницу Львова в стабильном тяжелом состоянии (фото: скриншот с видео)

"Осталось там несколько сотен частиц миллиметра до того, что этот обломок должен был повредить стенку сосуда. Каким-то чудом обломок застрял между двумя сосудами, не повредив их стенку", - рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Калинчук.

Он добавил, что если бы обломок снаряда полностью разорвал стенку сосуда, тогда ребенок бы погиб на месте от критического кровотечения.

Оперировали Никиту дважды. Сперва хирурги извлекли обломок из груди.

Медики отметили, что инородное тело остановилось в нескольких миллиметрах от аорты. Осколок был примерно 3 на 3 сантиметра, имел неровные края.

Осколок российского снаряда, что застрял возле сердца, извлекли из тела мальчика (фото: скриншот с видео)

"Около него было еще несколько мелких обломков, которые тоже были удачно удалены", - говорит Калинчук.

Врач отмечает, что мальчик родился в рубашке.

Хирурги извлекли из тела Никиты оставшиеся обломки, и теперь его жизни больше ничего не угрожает. Однако подростка впереди ждет длительная реабилитация.

Видео: львовские хирурги спасли подростка из Бахмута, получившего тяжелые ранения в результате российского обстрела